Flor Vigna se impone a Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Tras caer en la Arena Ciudad de México por decisión unánime, Flores anuncia su retiro del boxeo dentro de la industria del entretenimiento

La argentina se impuso a la mexicana en la Arena CDMX | @supernovaboxing

Flor Vigna se quedó con la victoria sobre Alana Flores en la pelea estelar de Supernova Génesis 2026, en un combate que se definió por decisión unánime en la Arena Ciudad de México. Las tarjetas marcaron 39-37 en dos ocasiones y 40-36, resultado que confirmó el dominio de la argentina a lo largo de los cuatro asaltos.

Desde el inicio, ambas buscaron imponer condiciones. En el primer round, Alana Flores apostó por la distancia corta, mientras Vigna intentó abrir espacios sin éxito constante. Hubo intercambios al rostro por parte de las dos, en un episodio que se mantuvo parejo y sin una clara ventaja.

Para el segundo asalto, la dinámica cambió con ambas peleadoras bajando la guardia en varios momentos, lo que permitió golpes directos. Alana mostró movilidad en piernas para intentar marcar diferencia, mientras Flor resistió y buscó responder en cada intercambio.

El tercer round fue clave en el desarrollo del combate. Alana mantuvo la iniciativa, pero comenzó a perder claridad en sus ataques. Flor Vigna aprovechó esa situación para conectar golpes al rostro, incluyendo un par de uppers que marcaron diferencia en el episodio.

En el cuarto y último asalto, la mexicana salió al frente en busca de revertir el resultado. Logró conectar algunos golpes, pero la argentina también respondió en el cierre, manteniendo el intercambio hasta el final del combate. Ambas mostraron desgaste, pero sin dejar de lanzar combinaciones.

La decisión quedó en manos de los jueces, quienes otorgaron el triunfo a Flor Vigna por decisión unánime. Con este resultado, Flores decide poner fin a su etapa dentro del boxeo amateur, dejando un legado dentro de la industria del entretenimiento.

Finalmente, en la pelea coestelar de la noche, Aarón Mercury se llevó la victoria sobre Mario Bautista, en un combate por demás espectacular y que se resolvió antes de llegar a las tarjetas. Desde el inicio, ambos salieron a intercambiar golpes sin guardarse nada, con Bautista tomando la iniciativa en los primeros segundos al conectar en repetidas ocasiones al rostro de su rival. Sin embargo, la respuesta de Mercury llegó de inmediato, encontrando también el camino al ataque.

AARON MERCURY KNOCKS OUT MARIO BAUTISTA IN THE FIRST ROUND.



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Con el paso de los segundos, los impactos más efectivos comenzaron a inclinar la balanza. Mercury logró mandar en dos ocasiones a la lona a Bautista, marcando la diferencia en la cita. Tras la segunda caída, el réferi decidió detener la pelea para evitar más castigo, decretando así la victoria para Aarón Mercury en una de las peleas más intensas de la función.

Resultados completos de Supernova Génesis 2026

Alana Flores vs Florencia Vigna Gana Flor Vigna por decisión unánime

Mario Bautista vs Aarón Mercury | Gana Aarón Mercury por nocaut técnico

Karely Ruiz vs Kim Shantal | Gana Karely Ruíz por decisión dividida

Víctor ‘Lonche de Huevito’ vs Guillermo ‘Willito’ Peña | Gana Wilito por nocaut técnico

Abraham ‘ElAbrahaham’ Flores vs José ‘Nando’ Broianigo | Gana ‘ElAbrahaham’ por nocaut técnico

Milica vs Kim Shantal | Gana Milica por decisión unánime

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