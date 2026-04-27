¿Despedida? Erik Lira abre la puerta a una posible salida del equipo: “Cruz Azul siempre estará en mi corazón”

El mediocampista de La Máquina no disputaría la Liguilla por jugar el Mundial 2026 con la selección mexicana

Erik Lira habría jugado su último partido con Cruz Azul | Imago7

Cruz Azul cerró la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX con una victoria de 4-1 ante Necaxa en el Estadio Azteca. El resultado también dejó una escena que encendió las versiones sobre el futuro de Erik Lira, quien pareció despedirse de la afición cementera al término del partido.

La Máquina ahora se enfoca en los cuartos de final de la Liguilla, instancia en la que enfrentará al Atlas. Sin embargo, el mediocampista no estaría disponible para el arranque de la fase final, debido a que apunta a ser parte de la convocatoria de México para la Copa del Mundo 2026.

La Federación Mexicana de Fútbol mantiene la iniciativa de que los clubes cedan a sus jugadores convocados por Javier Aguirre para apoyar la concentración del Tricolor rumbo a la justa mundialista. Con ese escenario, Lira dejaría a Cruz Azul antes de disputar la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

El futuro del capitán cementero también estaría vinculado al fútbol europeo después de la Copa del Mundo 2026. Su desempeño con La Máquina y con la selección mexicana lo mantiene como uno de los nombres que podrían salir de La Noria una vez terminado el proceso mundialista.

Al finalizar el duelo ante Necaxa, Lira habló sobre el cariño recibido por parte de los seguidores celestes. El jugador expresó que Cruz Azul tendrá un lugar en su vida sin importar el rumbo que tome su carrera.

“Agradecerles a los aficionados; la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados. Repito, fue un muy buen triunfo. Dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo, no solamente de los jugadores, es del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria. Agradecerles y Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, comentó para TUDN.

Las palabras de Erik Lira llegan en un momento en el que Cruz Azul encara la Liguilla y el jugador se perfila para concentrar con la selección mexicana. A falta de una confirmación sobre su futuro, el mensaje del mediocampista dejó abierta la posibilidad de que el partido ante Necaxa haya sido uno de sus últimos compromisos con La Máquina.

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