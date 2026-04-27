Cruz Azul repite como mejor equipo de México al sumar más puntos en el año futbolístico

Este logro también le dio el boleto a la Concachampions 2027 y el premio de un millón de dólares por su gran desempeño

Palavecino anotó uno de los tantos de Cruz Azul | Alejandra Suárez

Cruz Azul cerró la temporada 2025-26 como el equipo con más puntos en la Liga MX. El conjunto de La Noria sumó 68 unidades en el último año y superó a todos sus rivales en la Primera División, con lo que se adjudicó el premio de un millón de dólares por su regularidad en la competencia.

La Máquina repitió este logro por segundo año consecutivo, luego de que en 2025 también terminó en la parte alta de la tabla anual con 75 puntos. Con esta marca, el club volvió a quedarse con el reconocimiento millonario que entrega la liga al equipo.

El equipo dirigido por Joel Huiqui aseguró este reconocimiento tras vencer a Necaxa en el Estadio Azteca por goleada de 4-1. Ese resultado le permitió sumar tres puntos en el cierre de la fase regular y mantenerse por encima de Toluca y Chivas en la clasificación de la temporada.

La tabla anual dejó a Cruz Azul con 68 puntos, seguido por Toluca con 67 y Chivas con 65. Tigres, América y Pumas completaron la lista de clubes que terminaron en los primeros puestos del acumulado.

Cruz Azul | 68 puntos

Toluca | 67 puntos

Chivas | 65 puntos

Tigres | 61 puntos

América | 59 puntos

Pumas | 57 puntos

El premio económico fue establecido por la Liga MX para reconocer al club con más puntos en la temporada. En este caso, Cruz Azul volvió a quedarse con esa distinción tras sostenerse en la cima del acumulado durante el cierre del Clausura 2026.

La diferencia sobre Toluca fue de un punto, mientras que la ventaja sobre Chivas fue de tres unidades. Ese margen resultó suficiente para que La Máquina conservara el primer lugar anual y repitiera el logro conseguido un año antes.

Ahora, los jugadores de Cruz Azul entran a la Liguilla con el premio asegurado, un lugar en la Concachampions 2027 y con la meta de avanzar lo más que se pueda en la fase final en busca de su décimo título en la Primera División de México.

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