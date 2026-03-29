¡Rubén García Jr. lleva dos de dos! Gana en Chiapas y tiene paso perfecto en NASCAR México Series 2026

García Jr. se convierte en el máximo ganador de carreras tipo NASCAR en México con este nuevo triunfo en Tuxtla Gutiérrez

Rubén García Jr mantiene el paso perfecto y gana en Chiapas. | Captura Claro Sports

Rubén García Jr confirmó su dominio en el arranque de la temporada 2026 de la NASCAR México Series al imponerse en la segunda fecha disputada en el Súper Óvalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El pentacampeón firmó su segunda victoria consecutiva tras detener el cronómetro en 1:43:58.327 en la carrera “Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200”.

El piloto mantuvo su paso perfecto con dos triunfos en dos fechas, en una competencia que se definió por tiempo tras múltiples banderas amarillas. José Luis Ramírez finalizó en la segunda posición a 0.443 segundos, logrando su primer podio desde 2023, mientras que Giancarlo Vecchi completó el podio a 2.459, quien también triunfó en la NASCAR Challenge Series.

Germán Quiroga arrancó desde la pole position, pero García Jr no tardó en tomar el liderato en las primeras vueltas. La carrera tuvo su primera interrupción en la vuelta 33, tras un problema en la llanta de Eliud Treviño que provocó la bandera amarilla.

En el relanzamiento, Quiroga recuperó la punta en la vuelta 39, con Alex de Alba Falcón y García Jr presionando desde las posiciones inmediatas. Más adelante, en la vuelta 66, Xavi Razo quedó detenido en la pista cuando marchaba cuarto, lo que generó otra neutralización que varios pilotos aprovecharon para ingresar a pits.

La competencia mantuvo un ritmo intermitente con cambios constantes en el liderato. Abraham Calderón tomó la punta en la vuelta 75, pero Rubén Rovelo respondió de inmediato y recuperó el primer lugar antes de una nueva bandera amarilla. El relanzamiento en la vuelta 83 dejó a Rovelo al frente, seguido de Calderón y Ramírez.

Los incidentes continuaron, incluyendo un contacto en la vuelta 89 entre Jorge de la Parra y Mateo Girón, que terminó con ambos en el muro. Más adelante, Ramírez asumió el liderato en la vuelta 113, con García Jr y Rovelo intercambiando posiciones en un grupo compacto que mantenía la lucha por la victoria.

Las constantes neutralizaciones, incluida una bandera amarilla en la vuelta 125, provocaron que la carrera se definiera por tiempo y no por las 200 vueltas pactadas. En ese escenario, Rubén García Jr gestionó el ritmo y aseguró el triunfo para mantenerse como líder del campeonato. La siguiente fecha se disputará el 25 y 26 de abril en Tulum.

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