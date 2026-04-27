¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 este 26 de abril?

Valery Carranza fue eliminada de Exatlón México este 26 de abril tras perder ante Katia Gallegos, dejando al Equipo Azul con solo tres atletas rumbo al cierre

La eliminada es del esuipo azul | @ExatlónMX

Exatlón México 2026 vivió un nuevo Domingo de Eliminación este 26 de abril, una noche marcada por la presión del Equipo Azul y por una salida que vuelve a mover la competencia en la recta final de la temporada.

La eliminada de la noche fue Valery Carranza, integrante del Equipo Azul, quien perdió el duelo decisivo ante Katia Gallegos después de una serie de carreras en la que ambas iniciaron con cinco vidas.

El capítulo tuvo como punto central la Batalla por la Supervivencia femenil, instancia en la que una atleta debía abandonar el reality. TV Azteca adelantó que la jornada correspondía a la semana 31 de la novena temporada y que una competidora quedaría fuera de la competencia.

Con esta eliminación, el Equipo Azul pierde a una de sus atletas más reconocidas, mientras el programa se acerca a sus últimas etapas con cada vez menos participantes y con mayor presión en cada circuito.

Valery Carranza es la eliminada de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Valery Carranza quedó fuera de Exatlón México este domingo 26 de abril tras caer ante Katia Gallegos en el Duelo de Eliminación. Ambas atletas del Equipo Azul llegaron a esta instancia después de una semana complicada para su equipo.

El duelo comenzó con cinco vidas para cada competidora, pero Katia tomó ventaja desde el arranque al ganar las tres primeras carreras. Valery logró responder con un punto y mantuvo viva la esperanza de remontar en el circuito.

Aunque Valery utilizó su medalla para extender sus posibilidades, Katia sostuvo la ventaja gracias a sus aciertos en la zona de definición. Esa efectividad le permitió sentenciar la eliminación de su compañera y asegurar su permanencia en el Equipo Azul.

La salida de Carranza representa un golpe deportivo y emocional para los azules, que ya venían con desgaste en las últimas semanas. La competencia queda más cerrada y el margen de error será menor para quienes continúan en la pelea por llegar a la final.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 se ha extendido semana a semana, con salidas por eliminación directa y también por lesión.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Álex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

William Arroyo (Equipo Rojo, lesión)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber Gallegos (Equipo Rojo)

Thayli Suárez (Equipo Rojo)

Josué Menéndez (Equipo Rojo, lesión)

Jair Cervantes (Equipo Rojo)

Melisa Ramos (Equipo Rojo)

Adrián Medrano (Equipo Rojo)

José Ochoa (Equipo Azul)

Emilio Rodríguez (Equipo Rojo)

Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

Alejandro Aguilera (Equipo Azul)

Ella Bucio (Equipo Rojo)

Natali Brito (Equipo Azul)

Ernesto Cázares (Equipo Azul)

Doris del Moral (Equipo Azul)

César Villaluz (Equipo Rojo)

Koke Guerrero (Equipo Azul)

Karol Rojas (Equipo Rojo)

Valery Carranza (Equipo Azul)

Con la salida de Valery, el Equipo Azul vuelve a sufrir una baja clave en una etapa donde cada atleta pesa en las estrategias de supervivencia. Para los rojos, el panorama también exige precisión, pues la temporada ya entró en una fase donde cualquier derrota puede cambiar el rumbo de la competencia.

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Antes del Domingo de Eliminación del 26 de abril, el Equipo Azul estaba conformado por Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos y Valery Carranza, mientras que el Equipo Rojo tenía en competencia a Benyamin Saracho, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, Maty Álvarez y Mario Osuna.

Tras la eliminación de Valery Carranza, los sobrevivientes del Equipo Azul son Alexis Vargas, Evelyn Guijarro y Katia Gallegos. En el Equipo Rojo se mantienen Benyamin Saracho, Humberto Noriega, Paulette Gallardo, Maty Álvarez y Mario Osuna, a la espera de nuevos duelos que definan el camino rumbo a la final.

La competencia queda con ocho atletas en activo, tres del Equipo Azul y cinco del Equipo Rojo. El cierre de temporada de Exatlón México 2026 apunta a una etapa de máxima presión, con duelos más directos y con menos margen para recuperarse después de una derrota.

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