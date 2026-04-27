¡A puro poder! Pericos vence a Piratas y se lleva la serie en Campeche

Pericos de Puebla impone su poder ofensivo en Campeche y se queda con la serie en el juego decisivo

Pericos de Puebla se quedó con la serie en el Estadio Nelson Barrera Romellón tras imponerse 8-3 a los Piratas de Campeche en el tercer y definitivo juego en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, en una noche donde Herlis Rodríguez fue la gran figura al comandar la ofensiva poblana con poder y velocidad. El conjunto visitante mostró contundencia en momentos clave para llevarse el botín del “Galeón” y cerrar con autoridad la serie interzonal.

El encuentro comenzó con ventaja para los emplumados desde la primera entrada, cuando Luis Castro impulsó la carrera inicial con un elevado de sacrificio que permitió a Herlis Rodríguez anotar tras robar previamente la antesala. Sin embargo, Campeche respondió en el segundo inning con el primer cuadrangular de Addison Russell en la temporada, igualando momentáneamente la pizarra.

La paridad duró poco, ya que en la tercera entrada Herlis Rodríguez conectó su primer jonrón de la noche para devolverle la ventaja a Puebla. Ese batazo encendió a la ofensiva visitante, que en el cuarto capítulo armó un rally de tres carreras, destacando un doblete productor de Danny Ortiz que amplió la diferencia y comenzó a inclinar el juego a favor de los dirigidos por Darryl Brinkley.

Piratas intentó reaccionar en la quinta entrada con una carrera más impulsada por Cal Mitchell, pero la ofensiva poblana no bajó el ritmo. En la séptima, nuevamente Herlis Rodríguez apareció para conectar su segundo cuadrangular del encuentro, consolidando una actuación dominante que marcó el rumbo definitivo del partido.

El golpe final llegó en la octava entrada, cuando David Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja y sentenciar prácticamente el duelo. Campeche solo pudo sumar una más en la novena con un imparable productor de Félix Pérez, insuficiente para cambiar el destino del encuentro.

César Vargas se llevó la victoria en labor de relevo, mientras que Domingo Acevedo cargó con la derrota. Con este resultado, Pericos de Puebla regresa a casa con la serie en la bolsa, mientras que Piratas de Campeche deberá pasar la página rápidamente para enfocarse en su próximo compromiso ante los Diablos Rojos del México.

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