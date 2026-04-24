Nascar Cup Series llega a Talladega con Tyler Reddick en racha y Daniel Suárez obligado a sumar

El superspeedway de Alabama recibe una parrilla de 41 autos, con Reddick como referencia estadística y Suárez buscando sostenerse en Playoffs

Reddick buscará su sexto triunfo de la temporada | Reuters

La Nascar Cup Series compite este fin de semana en el Talladega Superspeedway, una de las pruebas más exigentes del calendario, con una parrilla de 41 autos y bandera verde programada para el domingo 24 de abril a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. El trazado exige conducción en pack a más de 300 kilómetros por hora, con un margen de error mínimo y riesgo constante.

El foco se concentra en Tyler Reddick, piloto del Toyota número 45, quien llega tras ganar en Kansas en la fecha previa del calendario. El estadounidense suma cinco victorias en las primeras nueve carreras de la temporada 2026, un registro que no se alcanzaba desde 1987 dentro de la Nascar Cup Series. Su rendimiento lo coloca como referencia directa en el arranque del campeonato.

Daniel Suárez llega ubicado en la posición 16 de la clasificación general tras nueve fechas disputadas. El piloto mexicano finalizó en el lugar 19 en la competencia anterior y llega a Talladega con la necesidad de sumar puntos dentro del draft de Alabama para mantenerse dentro de la zona de Playoffs.

La configuración técnica para esta fecha incluye ajustes implementados por Nascar en la potencia de los motores y modificaciones aerodinámicas en los postes de seguridad. Estas decisiones se aplican sobre la plataforma Next Gen con el objetivo de garantizar mayor estabilidad en condiciones de alta velocidad dentro de un circuito de superspeedway.

Adicionalmente, la categoría modificó la longitud de las etapas para esta carrera en Talladega, eliminando la gestión de combustible como factor estratégico. Esta decisión busca generar una competencia directa desde el inicio, reduciendo la especulación en el ritmo de carrera y priorizando la ejecución en pista bajo condiciones constantes de velocidad.

Brad Keselowski se presenta como el piloto activo con mayor número de triunfos en este circuito, con seis victorias registradas en este circuito dentro de la Cup Series. A su vez, Ryan Blaney cuenta con el promedio de resultados más sólido en la pista bajo la actual plataforma técnica, lo que lo posiciona como uno de los nombres a seguir en la competencia.

Las características del trazado mantienen el riesgo como elemento central de la carrera en Alabama. Con 41 competidores en pista y dinámica de grupo constante, cualquier contacto puede generar una colisión múltiple que altere el desarrollo de la prueba. La ejecución en el draft y la toma de decisiones en pelotón serán determinantes en el resultado final.

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