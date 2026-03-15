¡Épico arranque en la NASCAR Trucks México 2026! Everardo Fonseca gana tras brutal choque en la última vuelta

Everardo Fonseca se convierte en líder general después de consolidar su estrategia en la fecha 1 que se celebró en el Súper Óvalo de San Luis Potosí

Everardo Fonseca gana la fecha 1 de la Trucks México | Screenshot: Claro Sports

El inicio de la temporada 2026 de la NASCAR Trucks México tuvo un final dramático en el Súper Óvalo de San Luis Potosí. Everardo Fonseca se convirtió en el primer ganador del campeonato tras aprovechar un choque multitudinario en la última vuelta de la carrera. En una competencia marcada por incidentes y múltiples banderas amarillas, el piloto supo mantenerse paciente durante gran parte de la prueba y encontró la oportunidad perfecta para quedarse con la victoria cuando el caos apareció en el momento decisivo.

La carrera estaba programada a 100 vueltas, pero terminó extendiéndose a la 101 debido a las constantes neutralizaciones que se presentaron en pista. Uno de los episodios más llamativos ocurrió a mitad de competencia, cuando Ignacio Sánchez sufrió un trompo que obligó a la dirección de carrera a desplegar la bandera amarilla, compactando nuevamente al pelotón y manteniendo la tensión entre los contendientes por el triunfo.

Durante buena parte del evento, Bob Espinosa figuró como uno de los protagonistas y se mantuvo entre los líderes en la competencia que abrió la temporada. Sin embargo, en esta categoría no solo la velocidad es determinante, sino también la estrategia. Everardo Fonseca mostró inteligencia al volante: en varias ocasiones insinuó un ataque por la primera posición, pero optó por mantenerse lejos de los incidentes y administrar su carrera mientras esperaba el momento adecuado para lanzarse al frente.

“Comenzar en San Luis es muy especial: un primer lugar. Creo que se logró. Lo comentamos desde el inicio y lo importante es dar un espectáculo. Que la gente no se arrepienta de venir. Nosotros estamos felices. Logramos el objetivo. Una carrera muy peleada. Dentro de todo, yo… feliz. Gracias a todos los que están aquí”, declaró Everardo Fonseca.

El rumbo de la competencia comenzó a cambiar en la vuelta 76, cuando Jan Philipp Krüll sufrió una ponchadura que alteró el orden en el pelotón. Más adelante, en la Potosina 200, la tensión aumentó con un ligero contacto entre Fonseca y Maggio en la vuelta 94. Aunque el toque pudo haber comprometido su carrera, el eventual ganador logró mantener el control de su camioneta y permaneció dentro del grupo puntero.

Todo se definió en la última vuelta. Sebastián Rodríguez presionó el acelerador en busca del triunfo, pero la maniobra desencadenó una carambola en la que también quedaron involucrados Carlos David Novelo y Valeria Aranda, pilotos que igualmente aspiraban a la victoria. En medio del caos y con varios vehículos atrapados en una especie de “sándwich”, Everardo Fonseca encontró el espacio perfecto para maniobrar, saltar del quinto al primer lugar y recibir la bandera a cuadros, firmando así un triunfo tan inesperado como espectacular para abrir la temporada.

“Fue una estrategia en equipo. Fue ver cómo se desarrollaba la carrera y la camioneta. Creo que todo es una suma. Es una estrategia y hacer las cosas con la cabeza fría”, sentenció.

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