Jhon Lucumí le pone candado a la defensa del Bologna

El colombiano fue una de las grandes figuras de la victoria 1-0 del Bologna ante Sassuolo por la fecha 29 de la Serie A.

Jhon Lucumí, figura en Bologna | Foto por FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Bologna tiene un claro líder en la zona defensiva, el colombiano Jhon Lucumí. Para esta jornada número 29 de la Serie A 2025-2026, los dirigidos por Vincenzo Italiano visitaron a Sassuolo. Al final, con un gol muy tempranero los visitantes lograron quedarse con los tres puntos.

Muy pocas emociones tuvo el partido en los 90 minutos, pero muy rápidamente lo definió el Bologna. Tan solo a los seis minutos de juego, Thijs Dallinga anotó el primer y único tanto del encuentro. Eso sí, fue un duelo que dejo varios caídos en el equipo que lucha por colarse a las posiciones europeas.

Lorenzo De Silvestri se fue lesionado antes de la primera media hora y Nikola Moro después de los 60 minutos. Dos bajas que sin duda preocupan para el futuro de Bologna y las aspiraciones tanto en el campeonato doméstico como en la UEFA Europa League 2025/26.

Así le fue a Jhon Lucumí ante Sassuolo

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Sassuolo y Bologna. De hecho, con esta nueva aparición, el colombiano pasó la barrera de los 20 juegos disputados en esta temporada de la fútbol italiano. El defensor fue la gran figura del encuentro.

43 de 54 pases acertados, seis pases en el último tercio, un pase clave, seis de 12 pases largos completados, tres despejes, dos recuperaciones y seis de siete duelos ganados, fueron los números que lo catalogaron como el futbolista con mejor calificación del enfrentamiento.

Ya son varios partidos en los que Jhon Lucumí se destaca. Un rendimiento que aparte de beneficiar y traerle mucho redito al Bologna, le da una voz de aliento a la Selección Colombia. Pues, para nadie es un secreto que junto a Dávinson Sánchez una de las piezas fija de Néstor Lorenzo es el ‘cafetero’ de 27 años.

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