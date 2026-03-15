Ameríca vs Tolima, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre América de Cali y Deportes Tolima por la fecha 11 del FPC.

América vs Tolima | Claro Sports

Apasionante partido de la jornada número 11 del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. América hace las veces de local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali para enfrentar al Deportes Tolima. Dos clubes que vienen de clasificarse a la fase de grupos de sus torneo internacional correspondiente.

Resultado al momento: América de Cali – Deportes Tolima | Jornada 11 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido América vs Tolima, hoy 15 de marzo

El juego que enfrenta a dos de los seis representantes colombianos en los campeonatos internacionales y se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero dará inicio a las 4:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 3:10 de la tarde.

Alineaciones del América de Cali vs Deportes Tolima para la fecha 11, al momento

América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Marlon Torres, Omar Bertel; Jan Lucumí, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. DT: David González.

Jean Fernandes; Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Marlon Torres, Omar Bertel; Jan Lucumí, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Tilman Palacios; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. Tolima: Neto Volpi; Cristián Arrieta, Bryan Rovira, Juan José Mera, Junior Hernández; Kelvin Flórez, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

¿Quién transmite en vivo el América vs Tolima y dónde mirar en TV y streaming?

El duelo entre caleños y tolimense por la decimoprimera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del América vs Tolima, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

09.08.2025 | América 0-1 Tolima.

12.06.2025 | América 1-3 Tolima.

07.06.2025 | Tolima 1-1 América.

23.02.2025 | Tolima 0-0 América.

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