Tensión entre Karely Ruiz y Marcela Mistral previo al Ring Royale: ¿Qué pasó en el pesaje y a qué hora es la pelea?

Los ánimos se calentaron entre las dos protagonistas de una pelea que dará mucho de qué hablar

Así se enfrentaron Karely Ruiz y Marcela Mistral | @ERNESTOBUITRON

La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral volvió a encenderse previo a su combate en el evento Ring Royale 2026. Durante el pesaje oficial realizado en Monterrey, ambas protagonizaron un momento de alta tensión que estuvo cerca de terminar en golpes frente a los asistentes y los organizadores del evento.

El careo entre las dos figuras del espectáculo rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del evento previo a la función. La influencer y la conductora llegaron al pesaje con la rivalidad que arrastran desde hace años, lo que provocó que el ambiente se volviera tenso apenas quedaron frente a frente.

La escena elevó la expectativa para la pelea que sostendrán en el ring, un combate que forma parte de la cartelera del Ring Royale y que ha generado gran interés entre el público debido a la polémica entre ambas.

Karely Ruiz y Marcela Mistral: ¿Qué pasó en el pesaje del Ring Royale?

Marcela Mistral Vs Karely Ruiz durante el pesaje #RingRoyale pic.twitter.com/Ua4Ip1NRc6 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 14, 2026

El momento de tensión ocurrió después de que ambas cumplieron con el peso acordado para la pelea. Marcela Mistral registró 58 kilogramos, mientras que Karely Ruiz marcó 57 kilogramos durante el pesaje oficial.

Tras el protocolo, las peleadoras se colocaron frente a frente para la tradicional fotografía del careo. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando Karely comenzó a hacer gestos y muecas hacia la conductora. De acuerdo con lo visto en el escenario, Mistral respondió con un ligero empujón con el cuerpo. Karely reaccionó de inmediato con un empujón más fuerte, lo que provocó que la conductora perdiera el equilibrio y que los organizadores intervinieran para evitar que el enfrentamiento pasara a los golpes.

En medio de la confusión, Marcela intentó volver a acercarse a Karely, pero fue detenida por el equipo de seguridad y por personas del staff del evento, quienes lograron separarlas antes de que la situación escalara.

¿Cuándo es y a qué hora la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral?

La pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo este domingo 15 de marzo como parte de la cartelera del Ring Royale 2026, evento que tendrá lugar en la Arena Monterrey. La transmisión del evento comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque se estima que el combate entre ambas se dispute entre las 20:30 y 21:00 horas.

Este enfrentamiento es considerado uno de los más esperados de la función debido a la rivalidad que ambas arrastran desde su enfrentamiento mediático en un programa de televisión de Multimedios.

Ring Royale 2026: fecha, hora, cartelera completa y dónde ver gratis en vivo las peleas

El evento Ring Royale 2026 promete ser uno de los espectáculos más comentados del entretenimiento deportivo en Monterrey, con varias peleas entre figuras del espectáculo y las redes sociales. La cartelera incluye los siguientes combates:

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs Chuy Almada

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Abelito vs Bull Terrie

El evento podrá verse de forma gratuita a través de las redes oficiales de Ring Royale, incluyendo transmisiones en YouTube, Twitch y TikTok, donde los aficionados podrán seguir toda la función en vivo.