Premios Oscar 2026 en vivo: ¿Quiénes son los ganadores de hoy? Alfombra roja, ceremonia e invitados
La edición número 98 de los Premios Oscar 2026 podrían traer sorpresas: películas como Sinners y Una batalla tras otra aparecen como las favoritas
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El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a vestirse de gala para recibir a las grandes figuras de la industria cinematográfica en la edición número 98 de los Premios Oscar. Actores, directores, productores y creativos de todo el mundo se reunirán este domingo 15 de marzo en una de las noches más esperadas del cine, donde se reconocerá a las mejores películas y actuaciones del último año.
Como ocurre cada temporada, la expectativa gira en torno a quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas doradas. Mientras los cinéfilos hacen sus propias apuestas sobre los posibles ganadores, la ceremonia también promete momentos memorables, presentaciones especiales y el tradicional desfile de estrellas que convierte a la gala en uno de los eventos más seguidos del entretenimiento a nivel mundial.
¿A qué hora empiezan los Oscars 2026 hoy domingo 15 de marzo?
Este domingo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Oscar 2026 y en México la cobertura comenzará desde las 16:00 horas (tiempo del centro) con la tradicional alfombra roja. Para muchos espectadores, este momento es uno de los más atractivos de la jornada, ya que las estrellas de la industria cinematográfica desfilan ante las cámaras con sus atuendos para la gran noche. Aunque el análisis previo de moda suele arrancar un par de horas antes, el arribo de las principales celebridades se concentra a partir de las cuatro de la tarde.
La ceremonia principal dará inicio a las 17:00 horas del centro de México. La gala, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, repetirá el horario adelantado implementado recientemente para evitar que el evento se extienda hasta la madrugada. En esta ocasión, el encargado de conducir la noche será el comediante Conan O’Brien, quien estará al frente de una ceremonia que se prevé tenga una duración cercana a las 3 horas y media
¿Quiénes son los nominados al Oscar 2026? Lista completa por categoría
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)
- Wagner Moura – O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)
- Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)
- Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners (“Pecadores”)
- Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor dirección:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident (“Un simple accidente”)
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor canción original:
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- I Lied to You – Sinners (“Pecadores”)
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi
- Train Dreams – Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil
- It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia
- Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
- Sirat: Trance en el desierto – España
- The Voice of Hind Rajab (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)
- Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners (“Pecadores”)
- The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)
- The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Sirāt: Trance en el desierto
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)
- F1
- Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)
- The Lost Bus (“A través del fuego”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan (“Plan de retiro”)
- The Three Sisters
¿Quién transmite en vivo los Premios Oscar 2026 y dónde ver por TV y online?
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reconocerá a lo mejor del último año. Como es tradición, la alfombra roja comenzará un par de horas antes, con la llegada de las estrellas y nominados al evento. La transmisión del evento principal podrá seguirse en vivo y en directo por televisión a través de TNT y Azteca 7, además de la plataforma de streaming HBO Max.
¿Quiénes ganarán el Oscar 2026, según la IA?
A pocas horas de la gala de los Premios Oscar 2026, distintos modelos de inteligencia artificial han analizado factores como el número de nominaciones, la recepción de la crítica y los resultados de otros premios para anticipar quiénes podrían llevarse las estatuillas. Según estas proyecciones, la cinta Una batalla tras otra aparece como una de las principales favoritas a Mejor Película, seguida muy de cerca por Los pecadores y Valor sentimental, tres producciones que han dominado gran parte de la temporada de premios y que llegan con varias nominaciones en categorías importantes.
En las categorías de actuación, las predicciones de la IA apuntan a una competencia cerrada. En Mejor Actor destacan nombres como Michael B. Jordan por su trabajo en Los pecadores y Timothée Chalamet por Marty Supreme, mientras que en Mejor Actriz la favorita en varios análisis es Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet. En dirección, uno de los nombres mejor posicionados sería Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Aun así, estas predicciones se basan en tendencias y datos históricos, por lo que el resultado final siempre puede deparar alguna sorpresa cuando vote la Academia.