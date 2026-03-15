Premios Oscar 2026 en vivo: ¿Quiénes son los ganadores de hoy? Alfombra roja, ceremonia e invitados

La edición número 98 de los Premios Oscar 2026 podrían traer sorpresas: películas como Sinners y Una batalla tras otra aparecen como las favoritas

Todo lo que tienes que saber de los Oscars | Reuters

El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a vestirse de gala para recibir a las grandes figuras de la industria cinematográfica en la edición número 98 de los Premios Oscar. Actores, directores, productores y creativos de todo el mundo se reunirán este domingo 15 de marzo en una de las noches más esperadas del cine, donde se reconocerá a las mejores películas y actuaciones del último año.

Como ocurre cada temporada, la expectativa gira en torno a quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas doradas. Mientras los cinéfilos hacen sus propias apuestas sobre los posibles ganadores, la ceremonia también promete momentos memorables, presentaciones especiales y el tradicional desfile de estrellas que convierte a la gala en uno de los eventos más seguidos del entretenimiento a nivel mundial.

¿A qué hora empiezan los Oscars 2026 hoy domingo 15 de marzo?

Este domingo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Oscar 2026 y en México la cobertura comenzará desde las 16:00 horas (tiempo del centro) con la tradicional alfombra roja. Para muchos espectadores, este momento es uno de los más atractivos de la jornada, ya que las estrellas de la industria cinematográfica desfilan ante las cámaras con sus atuendos para la gran noche. Aunque el análisis previo de moda suele arrancar un par de horas antes, el arribo de las principales celebridades se concentra a partir de las cuatro de la tarde.

La ceremonia principal dará inicio a las 17:00 horas del centro de México. La gala, organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, repetirá el horario adelantado implementado recientemente para evitar que el evento se extienda hasta la madrugada. En esta ocasión, el encargado de conducir la noche será el comediante Conan O’Brien, quien estará al frente de una ceremonia que se prevé tenga una duración cercana a las 3 horas y media

¿Quiénes son los nominados al Oscar 2026? Lista completa por categoría

Mejor película:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te patearía”)

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor protagonista:

Timothée Chalamet – Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners (“Pecadores”)

Wagner Moura – O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz de reparto:

Elle Fanning – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Amy Madigan – Weapons (“La hora de la desaparición”)

Wunmi Mosaku – Sinners (“Pecadores”)

Teyana Taylor – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor actor de reparto:

Benicio del Toro – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners (“Pecadores”)

Sean Penn – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Mejor dirección:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion original:

Blue Moon

It Was Just an Accident (“Un simple accidente”)

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor guion adaptado:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor canción original:

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

I Lied to You – Sinners (“Pecadores”)

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi

Train Dreams – Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor banda sonora original:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor película internacional:

O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil

It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia

Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega

Sirat: Trance en el desierto – España

The Voice of Hind Rajab (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez

Mejor película de animación:

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (“Las guerreras k-pop”)

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor película documental:

The Alabama Solution (“Alabama: presos del sistema”)

Come See Me in the Good Light (“Abrázame en la luz”)

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor diseño de producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor maquillaje y peluquería:

Frankenstein

Kokuho

Sinners (“Pecadores”)

The Smashing Machine (“La Máquina: The Smashing Machine”)

The Ugly Stepsister (“La hermanastra fea”)

Mejor diseño de vestuario:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor sonido:

F1

Frankenstein

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Sirāt: Trance en el desierto

Mejor edición:

F1

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor fotografía:

Frankenstein

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Sinners (“Pecadores”)

Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejores efectos visuales:

Avatar: Fire and Ash (“Avatar: fuego y cenizas”)

F1

Jurassic World Rebirth (“Jurassic World: El Renacer”)

The Lost Bus (“A través del fuego”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje de ficción:

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental:

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor casting:

Hamnet

Marty Supreme (“Marty Supremo”)

One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Sinners (“Pecadores”)

Mejor cortometraje animado:

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan (“Plan de retiro”)

The Three Sisters

¿Quién transmite en vivo los Premios Oscar 2026 y dónde ver por TV y online?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 reconocerá a lo mejor del último año. Como es tradición, la alfombra roja comenzará un par de horas antes, con la llegada de las estrellas y nominados al evento. La transmisión del evento principal podrá seguirse en vivo y en directo por televisión a través de TNT y Azteca 7, además de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Quiénes ganarán el Oscar 2026, según la IA?

A pocas horas de la gala de los Premios Oscar 2026, distintos modelos de inteligencia artificial han analizado factores como el número de nominaciones, la recepción de la crítica y los resultados de otros premios para anticipar quiénes podrían llevarse las estatuillas. Según estas proyecciones, la cinta Una batalla tras otra aparece como una de las principales favoritas a Mejor Película, seguida muy de cerca por Los pecadores y Valor sentimental, tres producciones que han dominado gran parte de la temporada de premios y que llegan con varias nominaciones en categorías importantes.

En las categorías de actuación, las predicciones de la IA apuntan a una competencia cerrada. En Mejor Actor destacan nombres como Michael B. Jordan por su trabajo en Los pecadores y Timothée Chalamet por Marty Supreme, mientras que en Mejor Actriz la favorita en varios análisis es Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet. En dirección, uno de los nombres mejor posicionados sería Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Aun así, estas predicciones se basan en tendencias y datos históricos, por lo que el resultado final siempre puede deparar alguna sorpresa cuando vote la Academia.

Te puede interesar: