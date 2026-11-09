Rubén García Jr. hace historia en NASCAR México Series: conquista su sexto campeonato en 2026

Rubén García Jr. conquistó su sexto título de NASCAR México Series 2026 tras terminar segundo en la final que ganó Julio Rejón, mientras Xavi Razo perdió sus opciones en pits

El más ganador de las NASCAR Méxicom Series | Claro Sports

Rubén García Jr. conquistó su sexto título de NASCAR México Series este domingo 8 de noviembre de 2026, tras finalizar en la segunda posición de la Gran Final 150, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El piloto del automóvil número 88 de Canel’s Racing/Team GP amplió su récord como máximo campeón de la categoría, en una jornada en la que Julio Rejón se llevó la victoria de la carrera.

La definición del campeonato tuvo un giro durante las últimas vueltas, cuando Xavi Razo, principal rival de García Jr. por el título, tuvo que realizar una parada inesperada en pits que comprometió sus posibilidades. Rubén aprovechó la situación, conservó su posición entre los líderes y cruzó la meta a 3.244 segundos de Rejón, resultado con el que aseguró una nueva corona en el automovilismo mexicano.

Julio Rejón gana la Gran Final 150 y una parada en pits deja a Xavi Razo sin el campeonato

La última carrera de la temporada presentó una disputa por el campeonato desde antes de la bandera verde. Xavi Razo llegó como líder de El Chase con 2,139 puntos, apenas cuatro por encima de Rubén García Jr., quien acumulaba 2,135 unidades. Rubén Rovelo también conservaba posibilidades matemáticas con 2,127 puntos. La competencia, correspondiente a la fecha 12, estaba programada a 150 vueltas sobre el óvalo de 1.609 kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Razo había conseguido la pole position con un registro de 32.072 segundos, mientras que García Jr. marcó 32.203 segundos en la clasificación del sábado. La diferencia entre ambos anticipaba una lucha en la que cada posición podía modificar el campeonato. El piloto de Motorcraft tenía la ventaja en puntos, pero el representante de Canel’s contaba con la oportunidad de recuperar el liderato en la última fecha.

Durante la competencia, García Jr. mantuvo el automóvil número 88 entre los principales protagonistas, consciente de la necesidad de terminar por delante de Razo. Sin embargo, la definición cambió cuando el conductor del auto número 7 realizó una parada inesperada en pits durante las últimas vueltas, circunstancia que lo relegó en la clasificación y redujo sus posibilidades de conquistar el título.

Mientras se resolvía la pelea por el campeonato, Julio Rejón llevó el automóvil número 55 hasta la bandera a cuadros, con un tiempo de 1:40:10.560. Rubén García Jr. terminó segundo, a 3.244 segundos, mientras que Alex de Alba completó el podio a 3.964 segundos. Santiago Tovar ocupó el cuarto lugar y Germán Quiroga finalizó quinto, de acuerdo con la clasificación de cierre de la carrera.

Los principales resultados de la Gran Final 150, conforme a la tabla combinada de NASCAR México y Challenge, fueron los siguientes:

Posición general Piloto Diferencia 1 Julio Rejón (#55) 1:40:10.560 2 Rubén García Jr. (#88) +3.244 s 3 Alex de Alba (#14) +3.964 s 4 Santiago Tovar (#22) +4.396 s 5 Germán Quiroga (#69) +6.408 s 6 Abraham Calderón (#2) +8.758 s 7 Gerardo Rodríguez (#27, Challenge) +10.380 s 8 Rodrigo Rejón (#95) +10.601 s 9 Max Gutiérrez (#23) +11.039 s 10 Rubén Rovelo (#28) +11.282 s 12 Xavi Razo (#7) +12.437 s

Razo terminó duodécimo en la clasificación combinada y décimo dentro de NASCAR México, resultado que contrastó con su posición de salida y con el liderato que tenía antes de la competencia. Para García Jr., el segundo puesto representó los puntos necesarios para conquistar el campeonato, aunque la victoria de la carrera quedó en manos de Julio Rejón.

Rubén García Jr. conquista su sexta corona de NASCAR México y reconoce la temporada de Xavi Razo

Una vez consumado el campeonato, Rubén García Jr. reconoció el desgaste que representó la definición de la temporada 2026. El piloto del equipo Canel’s Racing/Team GP destacó la intensidad con la que afrontó la carrera y la necesidad de conseguir la mayor cantidad de puntos desde la arrancada.

“Estoy sin palabras. Realmente pocas veces en mi vida he corrido con tanta intensidad… sabía que tenía que dar un poco más del 100% y pues bueno, desde la arrancada hice todo lo que estaba humanamente posible para tratar de mantenerme adelante, sumar la mayor cantidad de puntos…”, declaró el seis veces campeón de NASCAR México Series después de cruzar la meta.

El nuevo monarca también reconoció la resistencia que presentó Xavi Razo durante la carrera, después de una temporada en la que ambos protagonizaron la disputa por el campeonato. García Jr. admitió que la competencia no resultó sencilla por la posición que mantuvo el piloto de Motorcraft durante buena parte de la jornada. “No ha sido una carrera sencilla porque Xavi siempre estuvo adelante para intentar también quedarse con la corona…”, explicó.

A pesar del desenlace, García Jr. dedicó palabras de reconocimiento a su principal adversario y destacó la manera en la que Razo compitió durante el año. “No, no, a ver, hay que aplaudirle el trabajo que hizo Xavi. Fue un gran rival toda la temporada, siempre corrió fuerte, siempre corrió limpio. Lo respeto muchísimo como mi buen amigo y como el gran piloto que es”, expresó el campeón.

El piloto del número 88 también aprovechó la celebración para agradecer a las personas y empresas que respaldaron su participación durante la campaña. Ramiro Fidalgo, ingeniero del equipo, recibió una mención especial, al igual que los integrantes de Canel’s Racing y sus patrocinadores. “Agradecido con Ramiro, con la familia García por apoyarme tantos años, con Canel’s, con Mobil 1, con Logitech y con toda la gente que vino a apoyarme…”, señaló.

Con la conquista de 2026, Rubén García Mateos suma seis campeonatos de NASCAR México Series: 2015, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2026. El resultado amplía su ventaja en el registro histórico de títulos de la categoría y representa su regreso a la cima después de que Alex de Alba Jr. consiguiera el campeonato de 2025.

El desenlace también repitió una coincidencia de la temporada 2024: Julio Rejón ganó la última carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Rubén García Jr. se coronó campeón, aunque aquella definición se resolvió después de que Abraham Calderón sufriera un problema mecánico a tres vueltas del final. Dos años después, los mismos protagonistas volvieron a repartirse la victoria de la competencia y el campeonato.

La temporada 2026 concluye con Julio Rejón como ganador de la Gran Final 150 y Rubén García Jr. como campeón por sexta ocasión, un resultado que consolida al piloto del auto número 88 como el máximo ganador de títulos en la historia de NASCAR México Series.