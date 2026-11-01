Gabriel Casagrande gana la primera carrera sprint de NASCAR Brasil en Chapecó; Tatiana Calderón termina en el puesto 13

El brasileño dominó de principio a fin una carrera marcada por accidentes y banderas amarillas; la colombiana perdió el podio en la última resalida.

Casagrande conquistó la primera carrera en Chapecó | Claro Sports

Gabriel Casagrande comenzó con una victoria su participación en los playoffs de la NASCAR Brasil Series 2026, al imponerse en la primera carrera sprint de la octava fecha, disputada en el Autódromo Internacional de Chapecó, Santa Catarina. El piloto brasileño convirtió su pole position en un triunfo de punta a punta, por delante de Gui Backes y Murilo Rocha, en una competencia marcada por múltiples accidentes, neutralizaciones y sanciones.

La carrera, pactada a 23 minutos más una vuelta, tuvo su primer incidente apenas después de la largada. Un contacto provocado por Tito Giaffone involucró a Firas Fahs y terminó con Juninho Berlanda impactándose de frente contra el muro. La dirección de carrera neutralizó la prueba para permitir el ingreso de las asistencias, mientras que Giaffone recibió una penalización de siete segundos.

Las complicaciones continuaron después de la primera reanudación. La dificultad para alcanzar la temperatura adecuada en los neumáticos provocó varios errores, entre ellos un trompo de Thiago Camilo, líder del campeonato, quien había comenzado desde el fondo de la parrilla debido a modificaciones realizadas en su vehículo después de la clasificación. Rafaela Ferreira también perdió el control entre las curvas tres y cuatro, lo que obligó a desplegar otra bandera amarilla.

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La brasileña volvió a verse involucrada en un incidente durante los minutos finales, cuando chocó con Dudu Castroneves y provocó daños en la suspensión del auto número 34. El contacto generó una nueva neutralización y una sanción de siete segundos para Ferreira. A estas penalizaciones se sumaron las de Denis Navarro, Sergio Ramalho y Antonella Bassani, castigados con cinco segundos por irregularidades durante los procedimientos de resalida.

El desenlace estuvo marcado por el incidente de Tatiana Calderón, quien había largado desde la cuarta posición y se encontraba en la pelea por el podio. Cuando la carrera se reanudó con apenas un minuto y una vuelta por disputarse, la colombiana recibió varios contactos al llegar a la primera curva. Aunque consiguió mantener su automóvil en pista, perdió numerosas posiciones y terminó relegada al decimotercer lugar.

Mientras sus perseguidores protagonizaban una intensa batalla, Casagrande aprovechó las últimas vueltas para conservar la primera posición y asegurar la victoria. Backes terminó segundo y se llevó el triunfo de la categoría Challenge, mientras que Rocha completó el podio general. Arthur Gama y Galid Osman cerraron los primeros cinco puestos.

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La competencia también dejó una remontada de Camilo, quien logró recuperarse del trompo y de su salida desde la última posición para finalizar décimo. Por su parte, la jornada destacó por la presencia de cuatro mujeres en la parrilla: Calderón, Bruna Tomaselli, Antonella Bassani y Rafaela Ferreira, una participación inédita para la categoría.

La actividad de los playoffs continuará en Chapecó con otras dos carreras sprint, en las que los pilotos buscarán sumar puntos importantes para la definición del campeonato.

Resultados de la carrera sprint 1 de NASCAR Brasil 2026 en Chapecó