Mateo Girón se impone en Yucatán y Javier Razo pone al rojo vivo la definición de NASCAR México Series 2026

El piloto se recuperó de un fin de semana de altibajos para subir a los más alto del podio en la penúltima fecha

Mateo Girón festeja su triunfo en Yucatán. | Claro Sports.

La Fecha 11 de NASCAR México Series 2026 dejó una jornada de emociones en el Autódromo Emerson Fittipaldi de Yucatán, donde Mateo Girón consiguió la victoria absoluta de la competencia y el primer lugar de NASCAR Challenge, mientras que Javier Razo se llevó el triunfo dentro de la categoría principal. La carrera también estuvo marcada por los resultados de Gerardo ‘Chispa’ Rodríguez, Abraham Calderón y Rubén García Jr., quienes completaron los puestos destacados de sus respectivas categorías.

Mateo Girón completó la competencia con un tiempo de 1:36:43.503, con una ventaja de 6.957 segundos sobre Xavier Razo y de 7.193 sobre Gerardo ‘Chispa’ Rodríguez. La competencia representó una revancha deportiva para Girón, quien venía de una jornada complicada el sábado y encontró en la carrera del domingo 18 de octubre la oportunidad de conseguir uno de los resultados más importantes de su trayectoria. El piloto zacatecano logró imponerse y recibió la bandera a cuadros como ganador general, después de una actuación que provocó el reconocimiento de su equipo y del público asistente en Mérida.

Javier Razo también salió fortalecido de Yucatán al colocarse como uno de los principales aspirantes al campeonato de 2026. El piloto consiguió imponerse entre los participantes de la categoría mayor y cerró un fin de semana que le permitió mejorar sus posibilidades de conquistar el título, cuya definición llegará en la última fecha de la temporada.

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Mateo Girón consigue una victoria histórica en NASCAR Challenge

El gran protagonista de la jornada fue Mateo Girón, quien cruzó la meta en la primera posición de la clasificación general, por delante de los representantes de NASCAR México luego de una carrera marcada por los múltiples abandonos. El piloto consiguió su primera victoria de la temporada en NASCAR Challenge y puso fin a una larga espera que incluyó varias temporadas de aprendizaje, dificultades mecánicas y resultados adversos.

Al finalizar la competencia, Girón reconoció el trabajo de sus compañeros y dedicó el triunfo a su familia, especialmente a su padre, quien lo acompañó desde sus primeros años en el automovilismo. “Esta victoria para mi papá, ya que él fue la primera persona que confió en mí desde el principio”, expresó el piloto. La emoción también quedó reflejada en sus declaraciones cuando reconoció que había llorado dentro del automóvil tras recibir la bandera a cuadros.

Xavier Razo gana en NASCAR México y se acerca al campeonato

Dentro de NASCAR México, Xavier Razo consiguió la primera posición. El piloto logró superar las complicadas condiciones de la competencia, especialmente la humedad y el desgaste físico, para conseguir un resultado que lo mantiene en la lucha por el campeonato.

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Razo reconoció que atravesó momentos personales complicados durante las semanas anteriores y dedicó la victoria a su madre. “Vengo de un momento difícil en lo personal, muy difícil las dos semanas pasadas y lograr una victoria creo que, por supuesto, va dedicada muy, muy fuerte a mi mamá”, señaló. Sobre sus aspiraciones al campeonato, el piloto fue contundente: “Este año no se nos va. Vamos por el campeonato”, una declaración que refleja la confianza con la que llegará a la última carrera.

NASCAR México definirá a sus campeones en la Ciudad de México

Los resultados de Yucatán dejaron abierta la lucha por el campeonato de NASCAR México, con Xavier Razo como uno de los principales candidatos a conquistar el título. La siguiente parada será el SpeedFest del 8 de noviembre en la Ciudad de México, donde se disputará la última fecha y se conocerán los campeones de la temporada 2026. Después de una jornada que combinó la primera victoria de Mateo Girón, el triunfo de Javier Razo y movimientos importantes en las clasificaciones, NASCAR México Series llegará a su desenlace con los títulos todavía por decidirse.