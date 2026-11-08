¡Se lleva la gloria en el Hermanos Rodríguez! Jan Philipp Krüll, campeón de la Trucks México Series 2026

El piloto de la camioneta número 7 de Feniks Developments se coronó en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Krüll levantó el campeonato en el templo de la velocidad de México. | Claro Sports.

Jan Philipp Krüll escribió el capítulo más importante de su trayectoria en Trucks México Series al conquistar el campeonato de la temporada 2026, después de imponerse en la última carrera del año, disputada este domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de la camioneta número 7 de Feniks Developments encontró su oportunidad en el relanzamiento final, superó a Santiago Cruz y cruzó la meta en el primer puesto para completar una remontada que comenzó meses atrás y terminó con la conquista del título.

El capitalino llegó a la definición del campeonato con 1,142 puntos, apenas cinco por detrás de Roberto ‘Bob’ Espinosa, líder de la clasificación y ganador de la temporada regular. La diferencia obligaba a Krüll a buscar un resultado que le permitiera superar a sus rivales en El Chase, la fase final del campeonato. El piloto respondió con su tercera victoria del año, después de los triunfos que había conseguido previamente en Querétaro y Mérida.

La jornada comenzó con Krüll entre los principales candidatos. El piloto de Feniks Developments había dominado las dos sesiones de práctica del sábado, aunque Carlos Novelo se quedó con la pole position después de registrar un tiempo de 36.300 segundos, apenas 0.289 por delante de la camioneta número 7. Santiago Cruz arrancó tercero y Bob Espinosa lo hizo desde la sexta posición, en una parrilla con siete aspirantes al campeonato.

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Jan Philipp Krüll aprovecha el último relanzamiento y conquista la victoria

La carrera tuvo a Santiago Cruz como uno de sus principales protagonistas durante buena parte del recorrido. El piloto de la camioneta número 26 consiguió imponer su ritmo durante un periodo prolongado de bandera verde, mientras Krüll comenzó a reducir las diferencias y a preparar su ataque. El enfrentamiento entre ambos se convirtió en la batalla principal por la victoria en el óvalo capitalino.

La definición del campeonato también estuvo marcada por un incidente entre Roberto Espinosa y Sebastián Rodríguez, dos de los contendientes que llegaron a la final con posibilidades de conquistar el título. El contacto modificó el desarrollo de las últimas vueltas y abrió un nuevo escenario para Krüll, quien necesitaba aprovechar las oportunidades para asegurar la corona.

El momento decisivo llegó durante el último relanzamiento. Krüll encontró el ritmo necesario para superar a Santiago Cruz y colocarse al frente del pelotón, en un movimiento que terminó por definir tanto la carrera como el campeonato. El piloto de la camioneta número 7 mantuvo el primer puesto durante los giros restantes hasta recibir la bandera a cuadros.

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La victoria representó el tercer triunfo de Krüll en la temporada y puso fin a una campaña que había comenzado con dificultades. El piloto consiguió clasificarse a El Chase como comodín y aprovechó la segunda mitad del calendario para regresar a la disputa por el título, con victorias en Querétaro y Yucatán antes de imponerse en la final celebrada en la Ciudad de México.

El podio también tuvo modificaciones después de la competencia. Santiago Cruz conservó el segundo puesto, mientras Valeria Aranda ascendió a la tercera posición tras una penalización a Everardo Fonseca por su responsabilidad en el incidente que involucró a Bob Espinosa y Sebastián Rodríguez. La determinación de control de carrera modificó el orden anunciado inicialmente y permitió que Aranda acompañara a los dos primeros clasificados en la ceremonia de premiación.

Krüll, feliz por el campeonato

Después de recibir la bandera a cuadros, Krüll llevó la camioneta número 7 hacia la zona de pits y celebró el campeonato con su equipo, que lo esperaba después de una carrera en la que necesitó superar la desventaja de cinco unidades con la que había llegado a la última fecha.

El piloto realizó una serie de maniobras para quemar los neumáticos y posteriormente se dirigió al podio del Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante los festejos, reconoció las dificultades que enfrentó a lo largo de la temporada y explicó por qué decidió buscar la victoria hasta el final. “Aquí se definía todo el campeonato. Nos llevamos el primer lugar y el campeonato, que es lo que queríamos desde principios de año”, declaró Krüll después de bajar de su camioneta.

El campeón también explicó su decisión de atacar en el último relanzamiento, pese a que la situación del campeonato ya comenzaba a favorecerlo. “Yo no me quería quedar conforme, yo quería mi primer lugar”, aseguró el piloto, quien agradeció a sus patrocinadores por el apoyo recibido durante la campaña.

La celebración tuvo un significado adicional para el piloto, quien había señalado que uno de los momentos que modificó su temporada llegó después de la carrera del 17 de mayo en Puebla. A partir de esa etapa recuperó confianza, consiguió resultados que lo acercaron a los primeros lugares y terminó el año con tres victorias y el campeonato.

Jan Philipp Krüll cerró la temporada 2026 con una victoria y un campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto que llegó a la última carrera cinco puntos por detrás del líder terminó por conquistar la corona, después de superar a Santiago Cruz en el relanzamiento final. Un resultado que puso fin a su participación en Trucks México Series con el título que había buscado desde el inicio del año.