Pato O’Ward deja atrás el sueño de la Fórmula 1: “No hay nada que me impulse a seguir como reserva”

El piloto mexicano pidió ser relevado de sus funciones como reserva de McLaren en F1 y enfocará su carrera en IndyCar

Pato O’Ward dice adiós al sueño F1 | CLIVE MASON / GETTY IMAGES VIA AFP

Pato O’Ward dejó claro que la Fórmula 1 ya no forma parte de sus prioridades deportivas. El piloto mexicano reveló que pidió a McLaren ser relevado de sus funciones vinculadas al programa de F1, donde se mantenía como piloto reserva, para enfocar su carrera en IndyCar.

El regiomontano explicó en el podcast Speed Street de Conor Daly que agradece las experiencias que tuvo dentro del entorno de la máxima categoría, incluidos los ensayos y prácticas con McLaren; sin embargo, aseguró que se encuentra en otra etapa de su vida y que ya no tiene la motivación de seguir esperando una oportunidad en la parrilla de Fórmula 1.

“Creo que ahora estoy en un momento diferente de mi vida, y ya no me importa. No hay nada en mí que me impulse a seguir como reserva en la Fórmula 1, porque estoy en un gran momento en la IndyCar. Me encanta la categoría. Ahí es donde quiero estar”, señaló O’Ward.

El mexicano también reconoció que los autos actuales de Fórmula 1 no le generan el mismo interés que antes. Por esa razón, pidió quedar fuera de sus responsabilidades dentro del programa de McLaren en el Gran Circo, una decisión que marca un cambio importante en el rumbo de su carrera.

“Viendo cómo son los autos actualmente, no me entusiasma manejar uno, así que he pedido amablemente que me despidan de todos mis servicios en la Fórmula 1”, agregó el piloto de Arrow McLaren.

O’Ward también fue directo al explicar que su decisión no está relacionada con fama ni dinero. El mexicano aseguró que ya se encuentra en una posición deportiva y profesional que no imaginaba alcanzar cuando era más joven, por lo que su prioridad ahora es competir en el lugar donde se siente más pleno: “No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. Ya estoy en una posición que jamás pensé que alcanzaría cuando era más joven. Soy muy afortunado”.

En IndyCar, Pato vive uno de los momentos más sólidos de su trayectoria. Su objetivo pasa por mantenerse como protagonista con Arrow McLaren y buscar el campeonato de la categoría, después de consolidarse como uno de los nombres principales de la serie estadounidense.

Con esta decisión, O’Ward deja atrás las preguntas sobre un posible salto a Fórmula 1 y concentra su futuro en IndyCar. El mexicano, que durante años estuvo ligado al programa de McLaren en ambas categorías, ahora apuesta por una ruta deportiva definida dentro del automovilismo estadounidense.

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