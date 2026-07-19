Ernesto Rivera conquista Spa y firma un triunfo histórico para el automovilismo mexicano en la Fórmula 3

El mexicano ganó la Feature Race de Fórmula 3 tras salir cuarto, logró su segundo triunfo del año y reavivó la pelea por el campeonato

Ernesto Rivera subió a la cima del podio en Spa | ERIC ALONSO / DPPI VIA AFP

Ernesto Rivera consiguió una épica victoria en la Feature Race de la FIA Fórmula 3 en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto mexicano de Campos Racing, integrante del Red Bull Junior Team, protagonizó una remontada impecable desde el cuarto lugar de la parrilla para cruzar primero la meta y sumar su segunda victoria de la temporada 2026, además de la primera en una carrera principal de la categoría.

“Sí, absolutamente. Tras perderme Melbourne, sabía que no sería fácil. Pero desde Mónaco, he estado en plena forma. A veces no he conseguido los mejores resultados posibles por diversos factores, pero es bueno poder demostrar nuestro potencial al final de la temporada”, declaró el piloto.

La competencia comenzó con varios cambios en la parte delantera del pelotón. Freddie Slater, quien había conseguido la pole position, perdió el liderato tras una mala arrancada, mientras Hiyu Yamakoshi y Tuukka Taponen se alternaban la primera posición durante los primeros giros. Rivera mantuvo la calma en el grupo perseguidor y administró el desgaste de sus neumáticos antes de iniciar su ataque en la segunda mitad de la carrera.

El mexicano comenzó su remontada al superar primero a Taponen para colocarse en posiciones de podio. Poco después adelantó a Yamakoshi y quedó a la estela de Slater, quien había recuperado el liderato tras superar al piloto japonés. Rivera mostró un ritmo superior y, a cuatro vueltas del final, ejecutó el rebase decisivo sobre el británico para asumir la primera posición.

Una vez al frente, el piloto de Campos Racing abrió rápidamente una diferencia suficiente para salir del rango de DRS y controlar el cierre de la carrera. Rivera recibió la bandera a cuadros con una ventaja de 1.685 segundos sobre Yamakoshi, mientras Slater resistió la presión de Mattia Colnaghi para quedarse con el tercer lugar del podio.

ERNESTOOOO!!!! 👏👏👏



The Campos driver takes his second win of the season after a stunning drive in the Spa Feature! 🥇#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/xgAHqzmKVq — Formula 3 (@Formula3) July 19, 2026

El triunfo también representó un resultado histórico para el automovilismo mexicano. Rivera se convirtió en el primer piloto de México en ganar una Feature Race de la FIA Fórmula 3 en Spa-Francorchamps y en el primer mexicano que conquista una carrera de monoplazas en el trazado belga desde la victoria de Alfonso Celis Jr. en la primera carrera de la Fórmula V8 3.5 disputada en 2017.

Además de consolidar su crecimiento durante la temporada, la victoria le permitió escalar hasta la quinta posición del campeonato con 56 puntos. El gran beneficiado en la lucha por el título fue Freddie Slater, quien redujo la diferencia con el líder Ugo Ugochukwu a únicamente un punto, luego de que el estadounidense no lograra sumar unidades durante todo el fin de semana en Bélgica.

Campos Racing también fortaleció su posición en el campeonato de equipos gracias al triunfo de Rivera. La escudería española llegó a 225 puntos y amplió su ventaja al frente de la clasificación cuando restan tres rondas para el final de la temporada.

Resultados de la Feature Race de Spa

Ernesto Rivera (Campos Racing) Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing) +1.685 Freddie Slater (Trident) +4.453 Mattia Colnaghi (MP Motorsport) +4.927 Maciej Gładysz (ART Grand Prix) +5.337 Taito Kato (ART Grand Prix) +7.815 Tuukka Taponen (MP Motorsport) +9.054 Jin Nakamura (Hitech) +9.379 Alessandro Giusti (MP Motorsport) +10.652 Brando Badoer (Rodin Motorsport) +11.196

Campeonato de Pilotos tras la Feature Race de Bélgica

Ugo Ugochukwu (Campos Racing) – 104 puntos Freddie Slater (Trident) – 103 Théophile Naël (Campos Racing) – 65 Noah Strømsted (Trident) – 58 Ernesto Rivera (Campos Racing) – 56 Maciej Gładysz (ART Grand Prix) – 54 Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing) – 54 Brando Badoer (Rodin Motorsport) – 51 Bruno del Pino (Van Amersfoort Racing) – 49 Pedro Clerot (Rodin Motorsport) – 48

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