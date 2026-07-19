¿Por qué descalificaron a Noel León de la Feature Race de Bélgica de Fórmula 2? 

El piloto mexicano perdió su resultado en Spa-Francorchamps tras una infracción reglamentaria de Campos Racing durante la bandera roja

Noel León, descalificado en Bélgica | Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Noel León fue descalificado de la Feature Race de la Fórmula 2 en Bélgica, disputada este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps. Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) detectaron una infracción al reglamento deportivo cometida por Campos Racing durante el periodo de bandera roja. La sanción anuló el resultado del piloto mexicano únicamente en esta carrera.

El incidente estuvo relacionado con una persona registrada como personal no operativo del equipo, un invitado en el paddock. Durante la suspensión de la competencia, dicha persona fue observada utilizando unos audífonos con micrófono y comunicación directa a los pilotos, un dispositivo que está prohibido para este tipo de acreditación conforme al artículo 21.5 y al Apéndice 5 del Reglamento Deportivo de la FIA Fórmula 2 para la temporada 2026.

Tras la carrera, los comisarios citaron a representantes de Campos Racing para esclarecer lo sucedido. Noel León ya había abandonado el circuito, por lo que únicamente comparecieron el piloto Nikola Tsolov y un representante del equipo español. Durante la audiencia, Campos explicó que la persona involucrada era un invitado del equipo que tomó por error un tipo de auricular distinto al permitido.

Multas, suspensiones y sanciones para Campos Racing

Sin embargo, la FIA señaló en su resolución que la responsabilidad de garantizar que el personal no operativo y los invitados utilicen únicamente equipos autorizados, corresponde exclusivamente al equipo. Los comisarios también indicaron que un oficial técnico había advertido previamente que el dispositivo no estaba permitido, pero el invitado continuó utilizándolo durante la sesión de bandera roja.

En su comunicado, la FIA determinó que el invitado estaba vinculado únicamente al monoplaza número 5, correspondiente a Noel León, y que no existía evidencia de que hubiera tenido relación con el otro auto de Campos Racing. Por ese motivo, la descalificación deportiva se aplicó exclusivamente al piloto mexicano y no afectó al resto de la estructura del equipo.

Además de excluir a León de la clasificación oficial de la Feature Race, los comisarios impusieron una multa de 20 mil euros a Campos Racing. También decretaron la retirada de 25 puntos del campeonato de equipos, aunque esta sanción quedó suspendida y solo será aplicada si la escudería reincide en una infracción del mismo artículo durante el resto de la temporada 2026.

La FIA también aclaró que no encontró pruebas de que el invitado hubiera utilizado el equipo de comunicación no autorizado durante otras sesiones del fin de semana, por lo que no existían fundamentos para ampliar la sanción a otros resultados del campeonato.

En el mismo documento, los comisarios confirmaron otra decisión correspondiente al cierre de la carrera. Dino Beganovic recibió una penalización de cinco segundos por moverse antes de la señal oficial de salida, una infracción determinada tras revisar las imágenes de video y la telemetría. Aunque el piloto terminó abandonando la prueba tras quedarse detenido en la arrancada, la FIA optó por imponer la sanción mínima prevista en el reglamento para este tipo de incidente.

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