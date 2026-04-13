Tatiana Calderón finalizó cerca del top 10 en primera rondade Nascar Brasil

En la tanda calificada, la colombiana sufrió un contacto de un piloto rival y se quedó en la posición 19, sin embargo, contaba con buenas sensaciones.

Tatiana Calderón, piloto colombiana | Tatiana Calderón.

La piloto Claro de Escudería Telmex, Tatiana Calderón, debutó oficialmente en Nascar Brasil, cerrando la jornada de la primera ronda de la presente temporada cerca del top-ten.

Tatiana, al mando del auto #25 del equipo SG28, tuvo un fin de semana de adaptación a este campeonato que, además, ha estrenado el nuevo RiSE26, haciendo sin duda un gran esfuerzo para tomar el mando del vehículo por vez primera.

En la tanda calificada, la colombiana sufrió un contacto de un piloto rival y se quedó en la posición 19, sin embargo, contaba con buenas sensaciones para ir a competir en la primera carrera de este domingo en el estado de Río Grande del Sur. Así que para la primera carrera

oficial con el nuevo RiSE26, la piloto Claro y el resto de la parrilla de 22 máquinas, enfrentó de todo: pista mojada, reinicios, batallas rueda a rueda en el trazado del Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, también conocido por su nombre original Circuito Oswaldinho de Oliveira de 3.531 km de largo, ubicándose al final en la posición 20.

Y es que, entre las debutantes, Tatiana Calderón (#25) y Bruna Tomaselli (#97), ambas del equipo SG28 by Pole Motorsport, se enfrentaron a una verdadera prueba de fuego: bajo condiciones difíciles y con un coche completamente nuevo, trabajaron para adaptarse al RiSE26, con el objetivo de mejorar su rendimiento para el resto de la carrera.

Ya en la segunda y final competencia de esta primera fecha, Tatiana mejoró ostensiblemente, peleando al final por el top-ten, aunque un incidente a dos giros del final la obligó a caer P15, pero aún pudo recuperar dos puesto para finalizar en el sitio 13, con 19 giros totales y en la vuelta del ganador. Su compañera de equipo, Bruna Tomaselli, terminó P15.

La próxima ronda de Nascar Brasil será a principios de mayo en Cascavel, Paraná, Brasil.

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