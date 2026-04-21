Johan Mojica no desentona en el Mallorca

El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica fue titular en el empate a un gol entre RCD Mallorca y Valencia.

Johan Mojica, lateral izquierdo | DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Se disputó la jornada número 33 de LaLiga. RCD Mallorca con el colombiano Johan Mojica a bordo recibió en su casa, el Estadio Son Moix, al Valencia. Ninguno de los equipos logro sacar ventaja y todo se cerró con empate a un gol. Una igualdad que los deja estancados a ambos en la mitad de la tabla de posiciones.

El primer tiempo no tuvo emoción alguna. Una lucha constante en la mitad del terreno de juego y los problemas obvios de ataque de dos escuadras que están muy lejos de ser protagonistas en esta temporada. Ya en la segunda mitad todo cambió y el juego fue a otro precio.

Nada más a los 49 minutos, el equipo de Johan Mojica abrió el marcador mediante Samú Costa tras una linda asistencia de Sergi Darder. No obstante, casi 20 minutos después llegó el empate del visitante. Umar Sadiq sorprendió con su velocidad después de un muy buen pase de Javi Guerra y así concluyo el juego.

Así le fue a Johan Mojica ante Valencia

Johan Mojica fue titular y disputó la totalidad del encuentro entre Mallorca y Valencia por la jornada 33 del fútbol español. El lateral izquierdo no tuvo el partido más destacado y sufrió en gran medida la desconexión de su equipo en todos los rincones del campo de juego.

42 de 50 pases acertados, un pase clave, ocho pases en el último tercio, uno de tres pases largos completados, uno de seis centros exitosos, dos de tres regates completados y cinco recuperaciones fueron los números del jugador colombiano. Datos y estadísticas que no lo dejaron muy bien parado en comparación a sus compañeros.

Con esta nueva actuación ya son 31 apariciones de 32 posibles de futbolista de 33 años. Esta temporada ya se ha reportado con tres asistencias y la Selección Colombia lo espera con ansias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más aún cuando tiene regularidad y se codea de tu a tu en una de las mejores ligas del mundo.

Te puede interesar: