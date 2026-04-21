David Alonso es carta fuerte para el Gran Premio de Jerez en Moto2

El colombiano viene generando especial interés por su rendimiento y la siguiente parada de la categoría lo tiene como favorito.

David Alonso en Moto 2 | Jose Breton / NurPhoto via AFP.

Tras varios días de espera, la emoción de la categoría Moto2 volverá a tener acción en su temporada 2026. La división de ascenso hacia el punto máximo del motociclismo en pista tendrá su parada en Jerez, dando inicio así al camino en territorio europeo, que ocupa la mayor parte del año y se extenderá hasta el mes de septiembre.

El equipo Aspar es uno de los que más miradas se lleva por las buenas presentaciones que ha hecho a través de la pericia del colombiano David Alonso y el español Daniel Holgado. Ambos pilotos han tenido unas salidas muy intensas en las que han sido protagonistas de podios, caídas y sanciones como condimentos propios del deporte a motor.

En ese contexto, el corredor cafetero habló a su arribo a España: “Llegamos a Europa después de tres carreras fuera y empezamos en Jerez, un circuito de pruebas donde hemos hecho todos muchos kilómetros. Todo va a estar muy apretado, cada décima cuenta y tendremos que estar preparados para ello. Tenemos que ser constantes y seguir aplicando lo aprendido en este inicio de temporada“.

Este es un momento muy importante para Alonso. La gran presentación que hizo en Moto3 el año anterior y lo que viene haciendo en Moto2 está generando un interés impresionante por parte de la opinión pública. Desde hace algunos días, se viene hablando que ya estaría todo listo para se dé su ascenso a MotoGP y que el equipo Honda HRC Castrol es el más opcionado para tenerlo.

El Gran Premio de España 2026 estará compuesto por las tres jornadas habituales, en las que habrá sesiones de práctica y las pruebas de clasificación como atractivos iniciales. El plato fuerte del domingo estará con la carrera, la cual ya está confirmada a 21 vueltas como exigencia para la lucha por el podio y los puntos.

Horarios del GP de Moto2 en Jerez

* Horarios para Colombia (GMT -5).

Práctica libre 1: viernes, 24 de abril, 2:50 a.m.

viernes, 24 de abril, 2:50 a.m. Práctica: viernes, 24 de abril, 7:05 a.m.

viernes, 24 de abril, 7:05 a.m. Práctica libre 2: sábado, 25 de abril, 2:25 a.m.

sábado, 25 de abril, 2:25 a.m. Clasificación Q1: sábado, 25 de abril, 6:40 a.m.

sábado, 25 de abril, 6:40 a.m. Clasificación Q2: sábado, 25 de abril, 7:05 a.m.

sábado, 25 de abril, 7:05 a.m. Carrera: domingo, 26 de abril, 5:15 a.m.

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