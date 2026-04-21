Real Madrid vs Alavés en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 33

Sigue el minuto a minuto del encuentro entre merengues y babazorros, en una de las últimas oportunidades para el equipo de Arbeloa de acercarse al Barcelona y tratar de ganar un trofeo en esta temporada

Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs Alavés. | Claro Sports.

Alineaciones del Real Madrid vs Alavés para la jornada 33, al momento

Para este compromiso, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, mantendría su tradicional esquema 4-3-3, apostando por un equipo ofensivo que le permita controlar el partido y generar peligro constante. La necesidad de recortar distancia en la tabla obliga a los merengues a salir con su mejor once disponible.

La alineación del Real Madrid es: Andriy Lunin en la portería; Trent Alexander Arnold, Eder Militao, Dean Huijseny Álvaro Carreras en defensa; Federico Valverde, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni en el medio campo; mientras que Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Jr conformarían el ataque.

Por su parte, el Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, podría optar por un sistema 4-4-2 con un planteamiento más conservador. El equipo buscaría cerrar espacios y apostar por el contragolpe, consciente de que un punto puede ser valioso en su lucha por la permanencia.

La alineación del Alavés incluye a Antonio Sivera en el arco; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto y Víctor Parada en defensa; Denis Suárez, Jon Guridi, Antonio Blanco y Youssef Enríquez en el medio campo; con Lucas Boyé y Toni Martínez en la delantera.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Alavés en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés podrá seguirse en vivo en México a través de la señal de Sky Sports, que contará con la transmisión completa del encuentro.

Además, los aficionados podrán seguir todos los detalles a través del minuto a minuto de Claro Sports, con actualizaciones en tiempo real, alineaciones confirmadas, jugadas clave y el desarrollo completo de este partido que puede definir el rumbo de ambos equipos en LaLiga.

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Alavés hoy martes 21 de abril de 2026?

El partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga, se disputará este martes 21 de abril de 2026 en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

¿La última oportunidad del Real Madrid?

El cierre de temporada en LaLiga entra en su fase decisiva y el duelo entre Real Madrid y Deportivo Alavés se presenta como uno de los partidos más importantes de la jornada 33. Con solo siete fechas por disputarse, cada punto comienza a definir el destino de los equipos, tanto en la pelea por el título como en la lucha por la permanencia.

El conjunto merengue llega con la obligación de ganar tras quedar a nueve puntos del FC Barcelona, un margen que reduce al mínimo su margen de error. Del otro lado, el Alavés enfrenta un escenario igual de complejo, ya que necesita sumar para no caer en la zona de descenso, en una tabla apretada donde varios equipos pelean por mantenerse en la Primera División.

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