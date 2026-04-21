Real Oviedo vs Villarreal en vivo: horario y dónde ver la jornada 33 de LaLiga 2026

Oviedo se aferra a la salvación pero deberá vencer al submarino amarillo

Oviedo vs Villarreal, horario y cómo ver en vivo | Claro Sports

El Real Oviedo recibe al Villarreal este 23 de abril en el Estadio Carlos Tartiere, en un duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga 2026. El encuentro llega en un momento clave para ambos equipos, con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar en la recta final del campeonato.

El conjunto asturiano se mantiene hundido en la zona baja de la tabla. Oviedo ha logrado resultados importantes como local, donde ha encontrado estabilidad y puntos que le han permitido mantenerse en la lucha por no descender.

Sin embargo, la irregularidad ha sido una constante en su campaña. El equipo ha alternado resultados positivos con derrotas que han frenado su avance, por lo que este partido representa una oportunidad para consolidar su posición en casa ante un rival de mayor exigencia.

Por su parte, el Villarreal llega con la mira puesta en puestos europeos. El conjunto amarillo ha mostrado una mejoría en su rendimiento en las últimas jornadas, sumando puntos que lo mantienen en la disputa por clasificaciones internacionales.

El ‘Submarino Amarillo’ ha sido competitivo tanto en casa como fuera, con un equilibrio entre solidez defensiva y capacidad ofensiva. Su objetivo en este cierre de torneo es mantener regularidad para asegurar un lugar en competiciones europeas.

Horario y dónde ver Oviedo vs Villarreal el partido de la jornada 33 de LaLiga 2026?

El partido entre Oviedo y Villarreal se juega el jueves 23 de abril a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Carlos Tartiere. La transmisión en televisión será a través de la señal de Sky Sports para toda la república mexicana.

El seguimiento en tiempo real estará disponible en Claro Sports con minuto a minuto detallado, alineaciones confirmadas, estadísticas, goles y desarrollo completo del encuentro desde la previa hasta el final.

Alineaciones probables del Oviedo vs Villarreal

El Real Oviedo podría salir con: Escandell, Nacho Vidal, Bailly, Calvo, López; Sibo, Colombatto, Chaira, Reina, Fernández; Viñas.

El Villarreal proyecta una alineación con: Junior, Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Parejo, González; Oluwaseyi y Gerard.

Antecedentes y últimos resultados del Oviedo vs Villarreal en LaLiga

El historial reciente entre ambos equipos es limitado debido a las diferentes categorías en las que han competido en los últimos años.

En el duelo más reciente entre ambos en LaLiga, el Villarreal logró imponerse con autoridad, mostrando su mayor experiencia en la categoría. Oviedo, por su parte, buscará aprovechar la localía para equilibrar la balanza.

Oviedo 0-2 Villarreal | Jornada 14 | 2025-26

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Oviedo vs Villarreal y cuánto paga?

En Caliente.mx, el Villarreal parte como favorito para este compromiso con momio de -180. La diferencia responde a su posición en la tabla, su objetivo de clasificación europea y su mayor regularidad en la temporada.

El empate se paga en +320, mientras que la victoria del Real Oviedo alcanza +450. Las cifras reflejan el contexto del partido: un equipo visitante con aspiraciones europeas frente a un local que buscará hacerse fuerte en su estadio para asegurar puntos clave en la permanencia.

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