Girona vs Real Betis en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 33

Disfruta en vivo online el Girona frente al Real Betis, encuentro fundamental en LaLiga por la pelea de los boletos de las competencias europeas

Girona vs Real Betis, en vivo online LaLiga | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Girona vs Real Betis hoy martes 21 de abril de 2026?

México (CDMX) : 13:30 horas

: 13:30 horas Centroamérica : 13:30 horas

: 13:30 horas Estados Unidos: 15:30 (ET) horas / 12:30 (PT) horas

15:30 (ET) horas / 12:30 (PT) horas Colombia : 15:30 horas

: 15:30 horas Argentina: 16:30 horas

Alineaciones del Girona vs Real Betis para la jornada 33, al momento

Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, apunta a mantener su ya característico 4-3-3, un sistema táctico que le ha dado estabilidad y resultados a lo largo de la temporada. Bajo esta disposición, el equipo catalán ha logrado mantenerse lejos de la zona de descenso y, además, se ha colocado en una posición competitiva que le permite aspirar a puestos europeos. La propuesta ofensiva y dinámica del Girona ha sido clave para sostener su rendimiento frente a rivales de mayor jerarquía.

Por su parte, Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, opta por un 4-2-3-1 que privilegia el control del mediocampo y el equilibrio entre defensa y ataque. Este esquema le ha permitido al conjunto verdiblanco consolidarse como un equipo competitivo, con opciones claras de asegurar, al menos, un lugar en la próxima Europa League. En el análisis, el choque de estilos podría ser determinante: mientras el Girona apuesta por amplitud y presión alta, el Betis buscará imponer ritmo y posesión, lo que anticipa un duelo táctico interesante en el que el control del centro del campo será decisivo.

Girona : Paulo Gazzaniga, Àlex Moreno, Daley Blind, Vitor Reis, Arnau Martínez, Iván Martín, Axel Witsel, Fran Beltrán, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri y Viktor Tsygankov.

: Paulo Gazzaniga, Àlex Moreno, Daley Blind, Vitor Reis, Arnau Martínez, Iván Martín, Axel Witsel, Fran Beltrán, Azzedine Ounahi, Claudio Echeverri y Viktor Tsygankov. Real Betis: Álvaro Vallés, Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra, Aitor Ruibal, Marc Roca, Sofyan Amrabat, Abde Ezzalzouli, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y Cucho Hernández

¿Dónde ver el Girona vs Real Betis en vivo? Canales de TV y streaming online

El Estadio Montilivi, con aforo para 14 mil 600 aficionados, se perfila como un escenario clave para el Girona FC en esta jornada 33, en la que arranca con 38 puntos y la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla. El conjunto catalán buscará hacer valer la localía y convertir su estadio en un factor determinante, especialmente en un momento de la temporada donde cada victoria puede marcar diferencia en sus aspiraciones.

Enfrente estará el Real Betis de Álvaro Fidalgo, un rival que ha destacado por su solidez y equilibrio a lo largo del campeonato, lo que lo convierte en una prueba exigente. El duelo promete ser cerrado, con dos equipos que saben lo que se juegan en este tramo final. No olvides que puedes seguir en Claro Sports todos los detalles a través de nuestro minuto a minuto, con la cobertura más completa de lo que ocurra tanto dentro como fuera de la cancha.

México : Sky Sports

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: Sky Sports Estados Unidos: ESPN

ESPN Colombia : ESPN 2 y Disney+

: ESPN 2 y Disney+ Argentina: ESPN 2 y Disney+

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