NFL Draft 2026 en vivo: horario, prospectos, orden y dónde ver el reclutamiento de la NFL

Fechas, horarios en CDMX y dónde ver el NFL Draft 2026, con el orden de la primera ronda y los principales prospectos

Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El NFL Draft 2026 se celebrará del 23 al 25 de abril en Pittsburgh, en un evento que marca el inicio del armado de plantillas rumbo a la temporada 2026. Las 32 franquicias buscarán talento del football colegial en un proceso de siete rondas que históricamente redefine el rumbo competitivo de la liga.

La sede principal estará en el Acrisure Stadium, casa de los Pittsburgh Steelers, mientras que las actividades para aficionados se ubicarán en Point State Park. El evento regresa a la ciudad por primera vez desde 1948, con una estructura abierta al público y presencia masiva de seguidores.

El contexto deportivo coloca a los Las Vegas Raiders con la primera selección tras terminar con marca de 3-14. El equipo proyecta tomar al quarterback Fernando Mendoza, quien lidera una generación con menor profundidad en mariscales de campo pero con alto nivel en líneas ofensivas y defensivas.

Fechas y horario del Draft de la NFL 2026

El Draft se desarrollará durante tres días con siete rondas de selecciones. La primera ronda concentra las decisiones estratégicas más relevantes, mientras que los días siguientes permiten construir profundidad en las plantillas.

El calendario oficial es el siguiente: jueves 23 de abril a las 18:00 horas para la primera ronda; viernes 24 de abril a las 17:00 horas para segunda y tercera ronda; y sábado 25 de abril a las 10:00 horas para las rondas cuatro a siete. En total, se seleccionarán 257 jugadores.

¿Dónde ver el Draft de la NFL 2026?

La transmisión en México estará disponible a través de ESPN y Disney+, con cobertura en vivo de la primera ronda. A nivel internacional, NFL Network y ESPN ofrecerán cobertura completa durante los tres días.

Además, Claro Sports contará con cobertura completa y actualizaciones en tiempo real a través de su multiplataforma, con análisis de cada selección, reportes, contenido editorial y cobertura digital durante las tres jornadas del Draft.

Los mejores prospectos del Draft de la NFL 2026

La clase 2026 presenta una distribución de talento distinta a otros años, con mayor peso en líneas y defensiva. Fernando Mendoza (Indiana) encabeza el grupo como el quarterback más sólido disponible, respaldado por una temporada colegial con más de 3,100 yardas y 41 touchdowns, cifras que lo colocan como opción clara para la primera selección global.

Fernando Mendoza | Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

En el perímetro defensivo, Caleb Downs (Ohio State) destaca por su versatilidad y lectura de juego, proyectado como titular inmediato en secundaria. En la línea defensiva, David Bailey (Texas Tech) llega con producción comprobada tras registrar doble dígito en capturas y alto volumen de jugadas detrás de la línea de golpeo.

El juego terrestre tiene en Jeremiyah Love (Notre Dame) a uno de sus perfiles más completos, con más de 1,300 yardas y 18 anotaciones en 2025, además de promedio cercano a siete yardas por acarreo. En el grupo de receptores, Carnell Tate (Ohio State) sobresale por su control de balón y producción en rutas profundas, acompañado por opciones como KC Concepcion (Texas A&M) y Jordyn Tyson (Arizona State).

También hay profundidad en linebackers con perfiles como Arvell Reese (Ohio State) y en la línea ofensiva con nombres como Francis Mauigoa (Miami) y Kadyn Proctor (Alabama), lo que sugiere un Draft enfocado en impacto físico inmediato. La combinación de talento en trincheras y secundaria apunta a selecciones defensivas tempranas en varios equipos.

Orden de selecciones para la primera ronda del Draft de la NFL

El orden de la primera ronda está determinado por el rendimiento de la temporada 2025, con ajustes derivados de intercambios entre franquicias. Este escenario ha permitido que algunos equipos acumulen múltiples selecciones, modificando la dinámica del primer día del Draft. Las primeras 32 selecciones quedan de la siguiente manera:

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs New York Giants (via Bengals) Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams (vía Falcons) Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets (vía Colts) Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys (vía Packers) Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns (vía Jaguars) Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs (vía Rams) Miami Dolphins New England Patriots Seattle Seahawks

Te puede interesar