SEP confirma 3 megapuentes en mayo: estos son los días que se suspenden clases

El calendario escolar 2025-2026 contempla varios descansos en mayo por fechas cívicas y actividades docentes que impactan a estudiantes en todo México

Megapuentes en mayo 2026: SEP revela días oficiales sin clases | Reuters

El mes de mayo se mantiene como uno de los periodos con más suspensiones de clases en México, debido a la coincidencia de fechas cívicas, celebraciones y actividades internas del sistema educativo. Para este 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó los días en los que los estudiantes de educación básica no tendrán actividades escolares.

Este escenario genera expectativas entre familias y estudiantes, quienes buscan anticiparse a los descansos para organizar actividades personales o viajes. Sin embargo, también ha provocado confusión por versiones que circulan en redes sociales sobre supuestos megapuentes más largos de lo establecido oficialmente.

De acuerdo con el calendario escolar vigente, mayo contará con tres periodos de descanso distribuidos a lo largo del mes. Estos días responden tanto a conmemoraciones oficiales como a jornadas de trabajo docente que forman parte de la planeación académica.

¿Cuándo es el próximo megapuente en mayo 2026?

El primer descanso del mes comienza el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajo. Este día está marcado como suspensión oficial, por lo que los estudiantes retoman clases hasta el lunes 4 de mayo.

Un día después, el martes 5 de mayo, también está considerado como suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Aunque esto ha generado la idea de un posible megapuente más largo, el lunes 4 de mayo no está contemplado como día inhábil en el calendario oficial.

Pese a ello, en algunos casos se registra ausentismo escolar, ya que algunas familias deciden no enviar a los estudiantes ese día, extendiendo de manera no oficial el periodo de descanso.

SEP: estas son las fechas de mayo que se suspenden clases

El segundo descanso confirmado será el viernes 15 de mayo, con motivo del Día del Maestro. Al coincidir con viernes, se genera un fin de semana largo para los estudiantes, quienes regresarán a clases el lunes 18 de mayo.

El tercer periodo sin actividades escolares está programado para el viernes 29 de mayo. Esta fecha corresponde a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que docentes y directivos realizan labores de planeación, por lo que no hay clases para los alumnos.

Estas tres fechas conforman los descansos oficiales del mes, sin que hasta el momento exista alguna modificación por parte de las autoridades educativas. La SEP ha reiterado que cualquier cambio será comunicado únicamente por canales institucionales.

Te puede interesar: