Selección Colombia sub 17: el equipo que no se achicó ante las potencias del continente

La Selección Colombia sub 17 hizo un muy buen torneo en Paraguay, superando a países que por lo general dominan en el continente.

Selección Colombia sub 17 celebrando | @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia sub 17 brilló en el Sudamericano de la categoría que finalizó hace unos días, esto al obtener el título en una apabullante final ante su similar de Argentina.

Recordemos que la ‘Tricolor’ derrotó a la ‘Albiceleste’ por 4-0 en territorio paraguayo, logrando así su segunda consagración en este certamen tras el obtenido en 1993.

Los números que dejó el equipo dirigido por Freddy Hurtado en el Sudamericano fueron muy buenos, pues solo perdió un partido a lo largo del torneo, ganó cuatro y empató otro.

Sin miedo ante dos grandes del continente

Como para hacer un mapeo de lo que fue el torneo de Colombia, en la fase de grupos compartió sector con Ecuador, Uruguay, Chile y Paraguay. En esa ronda el elenco nacional solo perdió ante la escuadra ‘Charrúa’, hizo 7 puntos de 12 posibles, además de que realizó 3 goles y recibió 2.

El panorama en las semifinales pintaba complicado, ya que la ‘Tricolor’ jugó contra Brasil, que en el otro grupo hizo puntaje perfecto y llegaba con cierto favoritismo a ese encuentro.

Sin embargo, la Selección Colombia sub 17 no ‘comió’ de camiseta y se impuso de manera contundente por un 3-0, gracias a un gol de Adrián Mosquera y un doblete de José Rafael Escorcia.

“Nos vamos a ver en el Mundial y les vamos a romper el orto”

Esas palabras quedaron en la retina de la opinión pública y de muchos medios de comunicación. Y no, no fue algo que haya dicho algún jugador de Colombia por fortuna.

Felipe Echenique dejó esas declaraciones luego de que los dirigidos por Hurtado derrotaran a Argentina por 4-0 en la final, un baile que le dieron los nuestros a otra de las potencias del continente.

A nadie le gusta perder un título, pero en la derrota también se muestra la clase, algo que tal vez le faltó a Echenique. El jugador ‘Albiceleste’ quiso descargar su frustración, pero su mensaje no fue el adecuado y causó el rechazo de miles de personas.

“No hay palabras para describir eso, nosotros siempre con respeto. Los profesores nos decían que se demuestra en la cancha, la cancha no miente. Nosotros es con fútbol y ya por fuera nunca los irrespetamos, ya nosotros no podemos hacer nada más”, le respondió Simón Rojas a Echenique, con mucha tranquilidad.

Y es que en últimas terminó siendo así, Colombia superando ampliamente a Argentina en el Sudamericano, demostrando dentro del campo y no frente a un micrófono.

La mente puesta en el Mundial

Ahora la Selección Colombia sub 17 deberá preparar de la mejor manera la copa del mundo de la categoría, la cual será en Catar a partir del mes de noviembre.

Esta será la octava vez que el conjunto ‘Cafetero’ dispute esa competencia, la última vez fue el año pasado, edición en la que llegó hasta dieciseisavos de final, quedando fuera ante Francia.

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