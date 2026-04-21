Texas albergará el Campeonato Concacaf W, cita clave para México rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

La selección mexicana femenil enfrentará a Haití durante el Premundial Concacaf W que iniciará el próximo 27 de noviembre en Texas, Estados Unidos

El Campeonato Concacaf W se jugará en Houston, Texas, del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026; ahí, la selección mexicana femenil se medirá ante Haití en el Texas Health Mansfield Stadium bajo el marco de los cuartos de final, un partido clave dentro de su camino rumbo al Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

El conjunto azteca llega a esta instancia tras firmar una fase clasificatoria sólida, en la que terminó como líder del Grupo A con paso perfecto. Con 12 puntos y sin conocer la derrota, el equipo superó a rivales como Puerto Rico, al que enfrentó el pasado 18 de abril en un duelo decisivo. En ese compromiso, con tintes de final por lo que estaba en juego, México se impuso con autoridad 6-0 en el Estadio Nemesio Diez.

El Campeonato Concacaf W reunirá a las ocho mejores selecciones de la región: los seis líderes del clasificatorio, junto a Estados Unidos y Canadá, que avanzaron de forma directa por su posición en el ranking de la FIFA. En ese escenario, el cruce ante Haití toma relevancia para México, que busca sostener su inercia y dar un paso más hacia sus objetivos internacionales.

“Esta competencia representa una oportunidad increíble para que las mejores selecciones femeniles de la región compitan al más alto nivel y aseguren codiciados lugares en torneos globales. Ya hemos visto una competencia sobresaliente durante las clasificatorias y espero coronar a una campeona el 5 de diciembre en Houston, un momento que celebrará el continuo crecimiento del fútbol femenino en Concacaf”, declaró Victor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA.

Los cruces de los cuartos de final se determinaron a través del ranking mundial femenil de la FIFA. Todos los encuentros serán disputados en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que los partidos por el tercer lugar y la final será en el Shell Energy Stadium de Texas.

La competencia entra en su fase decisiva tras los cuartos de final. Las cuatro selecciones ganadoras no solo avanzarán a las semifinales, sino que también asegurarán su clasificación directa al Mundial Femenil de 2027. Por su parte, los equipos que queden eliminados aún tendrán una oportunidad adicional al disputar el Play In, donde estarán en juego dos boletos al repechaje mundialista.

Al finalizar el torneo, las dos finalistas y el equipo que obtenga el tercer lugar también asegurarán su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Si Estados Unidos, ya clasificado como anfitrión, termina entre los tres primeros, el boleto restante será asignado a la selección que finalice en la cuarta posición.

Calendario del Campeonato Concacaf W 2026

Estados Unidos (1) vs El Salvador (8) | 27 de noviembre

Jamaica (4) vs Costa Rica (5) | 27 de noviembre

Canadá (2) vs Panamá (7) | 28 de noviembre

México (3) vs Haití (6) | 28 de noviembre

Semifinal 1 | 1 de diciembre

Semifinal 2 | 1 de diciembre

Tercer lugar | 5 de diciembre

Final | 5 de diciembre

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