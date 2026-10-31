¡África recibe, Dakar celebra! La llama olímpica ilumina Senegal en una inauguración histórica

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comenzaron con una fiesta de música, tradición y hospitalidad. México desfiló en una noche inolvidable

La nueva generación de Senegal encendió el pebetero | Patrick Meinhardt/AFP

África escribió una nueva página en la historia del olimpismo. Por primera vez, el continente recibió una competición organizada por el Comité Olímpico Internacional y lo hizo con una celebración de sus raíces, su identidad y su futuro.

El Stade de Senegal se convirtió en el escenario de la inauguración de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una ceremonia que reunió música, danza, tradición y emoción para dar la bienvenida a más de 2,600 jóvenes deportistas de todo el mundo.

“África recibe, Dakar celebra”. El lema de los Juegos cobró vida durante una noche en la que Senegal abrió sus puertas a 205 delegaciones, con un espectáculo que tuvo como protagonista a la juventud y que culminó con el encendido de una llama olímpica que, por primera vez, iluminó el cielo africano en una edición de los Juegos.

Teranga: Senegal abre sus puertas al mundo con una celebración de su identidad

La hospitalidad fue el elemento central de la inauguración. En Senegal existe una palabra que resume ese espíritu: Teranga, un concepto de la lengua wólof que representa la generosidad, la bienvenida y el sentido de comunidad.

La historia comenzó con Alkebulan, la Reina Madre de África, quien, según la narración del espectáculo, había tenido una visión sobre el futuro de su hija Sitoe y su nieta Nafi. Una profecía que anunciaba la llegada de una llama de esperanza al continente y que acompañaría toda la representación hasta su desenlace.

La entrada de la Reina Madre a caballo, acompañada por los tambores y la voz de Kiné Lam, abrió paso a uno de los primeros momentos solemnes. Coumba Gawlo Seck interpretó el himno nacional de Senegal, Le Lion Rouge, mientras la bandera del país ocupaba el centro de la celebración.

La lucha tradicional senegalesa también tuvo su lugar. Más de un centenar de combatientes aparecieron en el escenario, acompañados por figuras reconocidas como Modou Lô. A ellos se sumó el Sim, conocido como el león falso, una representación tradicional que combina danza, vestuario y percusión para ahuyentar a los malos espíritus.

La música continuó con Baaba Maal y Sona Jobarteh, intérprete de la kora, mientras 360 bailarines formaron el mapa de África, representando la unidad de las 54 naciones del continente. El espectáculo también rindió homenaje al pensador senegalés Cheikh Anta Diop y recuperó imágenes del cine nacional, como la motocicleta con cuernos de Touki Bouki, película de 1973.

México se suma a la fiesta olímpica con Ariadna Chávez y Daniel Saborío

El desfile de las delegaciones reunió a los jóvenes que competirán durante las próximas dos semanas. Grecia encabezó la procesión, respetando la tradición olímpica, seguida por el Equipo Olímpico de Refugiados, integrado por seis deportistas.

México apareció con una delegación de 62 atletas encabezada por Ariadna Yarey Chávez Medina, representante del judo, y Daniel Saborío Grillo, de natación. El equipo tricolor llega a Dakar con medallistas mundiales y jóvenes que ya han competido en categorías mayores, con el objetivo de igualar las 17 preseas conquistadas en Buenos Aires 2018 y continuar su desarrollo rumbo a Los Angeles 2028.

El recorrido concluyó con la aparición de Senegal, que recibió la bienvenida de su propia afición. Ndeye Khady Anna Diatta, de lucha de playa, e Ibrahima Beye, de taekwondo, encabezaron a los anfitriones en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El país anfitrión cerró el desfile de 205 delegaciones | Patrick Meinhardt/AFP

“Esta llama es suya”: el mensaje de Senegal a una nueva generación

Después del desfile, los discursos oficiales recuperaron el significado histórico de la celebración y la responsabilidad de organizar los primeros Juegos Olímpicos en territorio africano.

El presidente del Comité Organizador de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible la realización del evento, pero también insistió en que el verdadero objetivo debía trascender las competencias deportivas.

“No queremos dejar una carga, queremos dejar un legado. Estos Juegos son un mensaje a África para decirle ‘puedes acoger al mundo’, y un mensaje a la juventud para decirle ‘tu futuro no está escrito en ninguna parte, te corresponde a ti escribirlo’”, expresó.

El dirigente también recordó el valor del respeto entre competidores y la capacidad del deporte para unir a personas de distintas procedencias.

“Si tu adversario no es un enemigo, es quien te ayuda a ser mejor”, señaló, antes de pronunciar una de las frases centrales de la ceremonia: “Esta noche no encendemos una llama para iluminar un estadio, la encendemos para iluminar a una generación”.

Kirsty Coventry celebra el olimpismo y una cita histórica

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, habló sobre el significado de esta justa. Nacida en Zimbabue, la doble campeona olímpica de natación se convirtió en la primera mujer y la primera persona africana en encabezar el organismo. “Hemos hablado de este momento. Primero en tierra africana y ahora estamos aquí. Esto es histórico para Senegal y para todo el movimiento olímpico”, expresó ante los asistentes.

“Sé cuánto corazón, cuánta pasión, cuánto trabajo se ha hecho para que este momento sea real. Los jóvenes han estado en el corazón de todo esto… sus ideas, su creatividad, su energía. Estos realmente son juegos para el mundo, sus juegos, y este es el espíritu… Estoy muy orgullosa de que este continente le haya dado la bienvenida al movimiento olímpico y ahora a nuestros increíbles jóvenes atletas”.

Coventry agradeció a los organizadores y reconoció el trabajo realizado para llevar los Juegos al continente. Sin embargo, reservó su intervención a los atletas, a quienes pidió disfrutar una experiencia que va mucho más allá de las medallas. “Esta noche es su noche. Tómense un momento, miren a su alrededor y disfrútenlo. Han trabajado durísimo”.

“Sean valientes, hagan amigos, conozcan gente de diferentes países. Apóyense entre ustedes y diviértanse. ¡Y ahora celebremos!”, concluyó. Posteriormente, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, dio por inaugurada la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano.

Coventry pidió a los jóvenes disfrutar la experiencia | Patrick Meinhardt/AFP

La llama olímpica llega a África: la profecía finalmente se cumple

El desenlace de la ceremonia recuperó la historia presentada desde los primeros minutos. Después del juramento olímpico, el espectáculo regresó a la profecía de Alkebulan, la Reina Madre, para dar paso al símbolo que había acompañado toda la narración: el fuego de la esperanza.

“Se cumplió la profecía, se cumplió el destino”. La llama finalmente llegó al continente, acompañada por 14 mujeres, en una representación de las regiones de Senegal que había recorrido durante su trayecto hacia la capital.

El público revivió las distintas etapas de ese viaje, desde la llegada del fuego al continente africano hasta su paso por las comunidades senegalesas. “La flama no le pertenece a una persona, le pertenece a todos. Sirve para iluminar el mundo”.

Sitoe entregó el fuego a Yves Bourhis, representante de Senegal en canotaje durante los Juegos Olímpicos de Paris 2024. El siguiente relevo quedó en manos de Saly Sarr, especialista en triple salto y una de las principales figuras del atletismo senegalés con la mirada puesta en Los Angeles 2028.

Posteriormente apareció Amadou Dia Ba, una leyenda del deporte nacional y ganador de la medalla de plata en los 400 metros con vallas de Seúl 1988, la única presea olímpica que Senegal ha conquistado en su historia.

Su participación representó el encuentro entre el pasado y el futuro. El único medallista olímpico del país entregó el fuego a una nueva generación de deportistas senegaleses, encargada de completar el último relevo y encender el pebetero.

La llama iluminó el cielo de Dakar y puso fin a la espera de un continente que nunca había tenido la oportunidad de recibir una cita olímpica.

Más de mil artistas dieron vida a la fiesta africana | Reuters

Dakar 2026: una fiesta que continuará hasta el 13 de noviembre

Los Juegos Olímpicos de la Juventud reunirán a deportistas de entre 14 y 17 años en 25 deportes y 153 pruebas, con la intención de impulsar a las próximas generaciones del olimpismo internacional.

La celebración también representa una oportunidad para que Senegal muestre su cultura, sus tradiciones y su capacidad de organización, en una edición que coloca por primera vez al continente africano como anfitrión de un evento olímpico.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre y podrás seguir las competencias, los resultados y las historias de los jóvenes atletas a través de la multiplataforma de Claro Sports.