Qualy Gran Premio de México F1 2026, en directo: Bandera roja y abandono de Fernando Alonso

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de México F1 2026? Canales de TV y online

La clasificación del Gran Premio de México 2026 podrá seguirse en vivo este sábado 31 de octubre a través de Canal 5, Sky Sports y F1 TV, con transmisión desde las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir la lucha por la pole position mediante televisión abierta, servicios de paga y la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.

En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de la Qualy del GP de México 2026, con los mejores tiempos, los pilotos eliminados en cada ronda, las posiciones de Sergio Pérez y el resultado de la batalla por la pole position. La carrera se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, sobre un recorrido de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.