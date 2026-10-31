Qualy Gran Premio de México F1 2026, en directo: Bandera roja y abandono de Fernando Alonso
Norris y Antonelli llegan separados por una milésima tras la FP3; Checo Pérez busca recuperarse de los problemas mecánicos de Cadillac
Q1 | 10:00 | ¡BANDERA VERDE! SE REANUDA LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE MÉXICO 2026. Después del retiro del monoplaza de Fernando Alonso, la actividad vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez y Checo Pérez es uno de los primeros en regresar a la pista para buscar un tiempo que le permita avanzar a la Q2. La mayoría de los pilotos sale de inmediato para aprovechar los 11 minutos restantes, mientras los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri permanecen en los garajes. ¡La batalla por evitar la eliminación vuelve a comenzar!
Q1 | 11:00 | ¡CONTINÚA LA BANDERA ROJA EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ! La clasificación del Gran Premio de México 2026 permanece detenida después del problema mecánico de Fernando Alonso en la zona del estadio. Aunque el español estaba muy cerca de llegar a los pits, Aston Martin le ordenó detener inmediatamente su monoplaza para evitar daños mayores. Los oficiales de pista trabajan en el retiro del vehículo mientras el cronómetro sigue congelado con 11 minutos por disputar en la Q1. ¡Aún no se reanuda la actividad!
Q1 | 11:00 | ¡BANDERA ROJA EN LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE MÉXICO! Fernando Alonso, quien había marcado el mejor tiempo de la sesión, fue superado por Lewis Hamilton y Oscar Piastri, pero el español protagoniza un incidente en la zona del estadio y su Aston Martin queda detenido en plena pista. La dirección de carrera ordena detener la actividad y el cronómetro queda congelado cuando restan 11 minutos de la Q1. ¡Alonso abandona la sesión y los demás pilotos deberán esperar para reanudar sus intentos de vuelta rápida!
Q1 | 13:00 | ¡PROBLEMAS PARA LANCE STROLL EN SU PRIMER INTENTO! El piloto de Aston Martin sufre un bloqueo de neumáticos mientras busca completar una vuelta rápida en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El canadiense pierde tiempo valioso y compromete seriamente el estado de sus llantas, por lo que tendrá que recuperar terreno en los próximos intentos para evitar una eliminación temprana en la clasificación del Gran Premio de México 2026.
Q1 | 15:00 | ¡BANDERA VERDE! ARRANCA LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE MÉXICO 2026. Comienza la primera ronda eliminatoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los primeros pilotos en salir a pista. El mexicano busca comprobar el funcionamiento de la nueva unidad de potencia de su Cadillac, después de los problemas que le impidieron marcar tiempo en la FP3. ¡Checo necesita encontrar ritmo rápidamente para conseguir una vuelta competitiva y avanzar a la Q2 ante su afición!
¡A CINCO MINUTOS DE LA BANDERA VERDE EN EL GP DE MÉXICO 2026! Todo está listo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el inicio de la clasificación de Fórmula 1. Los 22 pilotos se preparan para salir a pista y disputar los primeros lugares de la parrilla, con Lando Norris, Kimi Antonelli y Charles Leclerc como protagonistas después de sus registros en las prácticas libres. ¡La atención también está puesta en Checo Pérez! El mexicano buscará superar la Q1 con Cadillac tras los problemas mecánicos que afectaron su última sesión de entrenamientos. ¡La batalla por la pole position está por comenzar!
¡KIMI ANTONELLI QUIERE ACERCARSE AL TÍTULO MUNDIAL EN MÉXICO! El piloto italiano de Mercedes llega como líder del Campeonato de Pilotos y uno de los principales candidatos a conseguir la pole position. En las Prácticas Libres 3 terminó a una sola milésima de Lando Norris, demostrando que tiene velocidad para disputar los primeros lugares. Una buena posición de salida podría ser determinante en sus aspiraciones de conquistar el campeonato este fin de semana.
¡TRES ESCUDERÍAS BUSCAN LA POLE POSITION EN MÉXICO! McLaren, Mercedes y Ferrari llegan a la clasificación después de protagonizar una intensa batalla durante las prácticas libres. Lando Norris, Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron separados por apenas 0.117 segundos en la FP3, una diferencia que anticipa una lucha cerrada por el primer lugar de la parrilla. ¡Cada milésima será fundamental en el Autódromo Hermanos Rodríguez!
¡NORRIS Y ANTONELLI LLEGAN SEPARADOS POR UNA MILÉSIMA! La última práctica del GP de México terminó con Lando Norris en lo más alto gracias a una vuelta de 1:17.600, apenas 0.001 segundos por delante de Kimi Antonelli. Charles Leclerc finalizó tercero, a 0.117 segundos. ¡Todo apunta a una lucha cerrada por la pole position entre McLaren, Mercedes y Ferrari!
¡CHECO PÉREZ BUSCA DEJAR ATRÁS LOS PROBLEMAS DE CADILLAC! El piloto mexicano llega a la clasificación después de perderse prácticamente toda la FP3 por un cambio preventivo de unidad de potencia. Los mecánicos de la escudería estadounidense trabajan para que el monoplaza esté en condiciones de competir. ¡La afición mexicana espera ver a Checo en acción y avanzar a la Q2!
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de México F1 2026? Canales de TV y online
La clasificación del Gran Premio de México 2026 podrá seguirse en vivo este sábado 31 de octubre a través de Canal 5, Sky Sports y F1 TV, con transmisión desde las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados tendrán la posibilidad de seguir la lucha por la pole position mediante televisión abierta, servicios de paga y la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.
En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de la Qualy del GP de México 2026, con los mejores tiempos, los pilotos eliminados en cada ronda, las posiciones de Sergio Pérez y el resultado de la batalla por la pole position. La carrera se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, sobre un recorrido de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP México F1 2026?
Charles Leclerc fue el piloto más rápido de las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de México 2026. El representante de Ferrari dominó la FP1 y repitió en la FP2 con una vuelta de 1:17.827, seguido por Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes, quienes completaron los tres primeros lugares del viernes.
En las Prácticas Libres 3, Lando Norris respondió con el mejor registro del fin de semana hasta ese momento: 1:17.600. El británico terminó apenas una milésima por delante de Kimi Antonelli, quien marcó 1:17.601 con Mercedes. Charles Leclerc completó el podio de la última sesión con 1:17.717, a 0.117 segundos del piloto de McLaren.
La tercera práctica también dejó dificultades para Cadillac. Checo Pérez no registró tiempo después de que su equipo realizara un cambio preventivo de la unidad de potencia, mientras que Gabriel Bortoleto tampoco consiguió establecer una vuelta cronometrada debido a los problemas mecánicos de su Audi.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de México F1 2026 hoy 31 de octubre y cómo salen?
La clasificación del Gran Premio de México 2026 comenzará este sábado 31 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y estará dividida en tres rondas eliminatorias: Q1, Q2 y Q3, donde los pilotos buscarán avanzar hasta la última fase para disputar la pole position.
Los 22 pilotos comenzarán la Q1 sin un orden obligatorio de salida a pista. Los seis más lentos quedarán eliminados, mientras que los 16 restantes avanzarán a la Q2. En la segunda ronda se despedirán otros seis competidores y los diez más rápidos disputarán la Q3, instancia que determinará las primeras diez posiciones de la parrilla para la carrera del domingo 1 de noviembre.
¡La lucha por la pole position comienza en el Autódromo Hermanos Rodríguez! El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 disputa este sábado 31 de octubre su sesión de clasificación, donde los 22 pilotos buscarán asegurar el mejor lugar posible en la parrilla de salida para la carrera del domingo. Después de tres prácticas libres con diferencias mínimas entre McLaren, Mercedes y Ferrari, Lando Norris, Kimi Antonelli y Charles Leclerc aparecen entre los principales protagonistas de una jornada que promete una batalla cerrada por el primer puesto.
Sergio ‘Checo’ Pérez afronta la clasificación con el objetivo de superar los problemas mecánicos que afectaron su preparación con Cadillac. El piloto mexicano terminó en la posición 18 durante las dos sesiones del viernes y no consiguió registrar una vuelta cronometrada en la FP3 debido a un cambio preventivo de la unidad de potencia de su monoplaza. Con el respaldo de la afición mexicana, el tapatío intentará mejorar sus registros en una sesión que definirá su posición de salida para el Gran Premio de México 2026.