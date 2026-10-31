Los deportistas colombianos que esperan brillar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Emanuel Otálvaro García y María Gabriela Becerra Pérez serán los abanderados de la delegación colombiana para la cita en Senegal.

Ilsa Mayerlin Córdoba y Emanuel Otálvaro/ @OlimpicoCol/ Chat GPT.

El Comité Olímpico Colombiano confirmó los 22 atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, los cuales se llevarán a cabo en Dakar, Senegal. Oficialmente serán 12 hombres y 10 mujeres entre 15 y 17 años, los cuales buscan dejar en la mejor posición a la ‘Tricolor’ en el casillero final.

Emanuel Otálvaro García: el deportista que se destaca en el tenis de mesa viene de ser bronce en el Panamericano de mayores, plata en el Grand Smash Juvenil de Singapur y subcampeón mundial de dobles juveniles. Oriundo de Rionegro, Antioquia será uno de los abanderados de la ‘Tricolor’ en estas justas.

María Gabriela Becerra Pérez: nacida el 28 de abril de 2011 en Floridablanca, Santander será la segunda abanderada de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, las cuales tendrán lugar en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre. Será la integrante más joven de todo el equipo nacional en estos juegos, con tan solo 15 años. Becerra Pérez espera darle alegrías al país en las pruebas de 50 y 100 metros libre100 y 200 metros espalda.

Dilan Andrés Graciano Durango: con 16 años el joven deportista participará en la prueba de lanzamientos de jabalina en estos juegos. Graciano no abandona sus estudios y actualmente se encuentra desarrollando sus actividades académicas en la Institución Educativa San Pedro Claver.

MÁS INFORMACIÓN: Dakar 2026: los Juegos Olímpicos de la Juventud que romperán cinco barreras históricas Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus: con 16 años Córdoba Lemus ya ha construido una historia deportiva digna e inspiradora para otros deportistas de su generación. Entre sus logros cuenta con un oro en impulsión de la bala en los Juegos Escolares final departamental. 2 medallas de oro en el Baby Atletismo del 2024. 1 medalla de plata en los Juegos Suramericanos Intercolegiados desarrollados en Chile y varias distinciones más.

Michell Carolina Gómez Barrios: oriunda de San Juan de Urabá, del corregimiento de Uveros, brilló en el Panamericano sub 20, en los 400 metros vallas y le dio a Colombia un oro en dicha competición, es una de las cartas de la ‘Tricolor’ en el atletismo para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

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