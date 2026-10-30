Dakar 2026 enciende el futuro olímpico: México llega como protagonista y una generación que apunta al futuro

Béisbol 5 abrirá la actividad, mientras México buscará medallas desde las primeras jornadas rumbo al sueño de Los Angeles 2028

Dakar está a unas horas de ser el epicentro de la nueva generación de deportistas que buscarán convertirse en los mejores en alguna de las 25 disciplinas que se disputarán durante 15 días y que pondrán a prueba su talento ante el mundo.

Los dos mil 700 atletas provenientes de 206 naciones escribirán nuevas historias, buscarán ser las nuevas estrellas juveniles en un certamen que estuvo en pausa por la pandemia y está a unas horas de iniciar, con el béisbol 5 que será el encargado de abrir las acciones este viernes, además de hacer su debut en una justa veraniega de esta categoría.

En el béisbol cinco estarán ocho equipos, de los cuales por latinoamericana estarán Cuba y México. En la primera jornada habrá cuatro partidos y México lo hará ante Siria en punto de las 9 de la mañana, tiempo del centro.

Este sábado se realizará la Ceremonia de Inauguración y también habrá actividad de mexicanos en el remo costero con Frida Weber y Enrique Morelos en las pruebas individuales de la contrarreloj ,además de la mixta. En el voleibol de playa estarán Ángela Pérez y Celia López tendrán su primer encuentro contra las ecuatorianas Isabella Habze y Katherine Parraga.

México es la delegación más numerosa de la justa con 62 atletas en donde destacan medallistas mundiales y seleccionados que ya han competido en eventos de adultos. El domingo entrará en acción el abanderado tricolor Daniel Saborio en la prueba de los 800 metros libres de la natación, en la que fue plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, por lo que estará en la pelea por la presea olímpica.

Además de la natación que dará medallas en seis pruebas, el judo también será la disciplina que otorgará las primeras preseas de la justa en tres categorías, en los -44kg. femenil, además de los -55 y -66kg. varonil.

Este evento juvenil es una gran plataforma pues en tres ediciones hay más 200 deportistas que fueron medallistas en esta categoría y después también dieron el salto al podio de los Juegos Olímpicos.

En estos días se escribirán nuevas páginas en el deporte juvenil, pues varios de ellos han externado que buscarán la clasificación para también ir a Los Angeles 2028.