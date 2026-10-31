Sin Luis Díaz no hay paraíso: primer clásico no ganado por el Bayern Munich

Luis Díaz no estuvo presente en el clásico de Alemania y su equipo no ganó por primera vez desde su llegada.

Luis Díaz celebrando con Bayern Munich | Carina Johansen/NTB via REUTERS

Terminó la primera edición del clásico de la Bundesliga 2026-2027. En el Allianz Arena, Bayern Munich y Borussia Dortmund empataron a dos goles y en unos apasionantes 90 minutos. Con goles de Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Serhou Guirassy y Fabio Silva, los equipos más representativos del fútbol ‘bávaro’ se repartieron los puntos.

En el estreno del Balón de Oro de Harry Kane en su casa desde hace algunos años, Múnich, el gol no llegó. Pese a que el delantero inglés lo intentó por todos los medios, el palo y Gregor Kobel, le negaron la celebración al nuevo mejor jugador de fútbol del mundo. Ahora bien, esa no fue la única ausencia.

El colombiano Luis Díaz tampoco no pudo estar presente en el clásico alemán debido a una lesión. El guajiro de 29 años sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior de su muslo izquierdo que lo dejará por fuera de las canchas entre dos y cuatro semanas. De hecho, esta muy comprometida su participación en la Selección Colombia para la última fecha FIFA del 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Vincent Kompany sufre colapso en el entrenamiento del Bayern y es trasladado en ambulancia

La ausencia de Luis Díaz pesa en el Bayern Munich

Ya con su lesión confirmada, el equipo de Vincent Kompany ha enfrentado su primer clásico alemán sin la presencia del jugador ‘cafetero’. Un detalle no menor. Pues, desde la llegada de Luis Díaz en julio de 2025, Bayern Munich había ganado todos y cada uno de los enfrentamientos ante Borussia Dortmund.

Este sábado 31 de octubre, el equipo de Múnich recibió en casa al conjunto de Niko Kovac. Y, por primera vez desde julio de 2025, los ‘bávaros’ no pudieron superar a la ‘muralla amarilla’. Un claro reflejo de la importancia que ya ha tomado el juego atrevido y vertiginoso del ex Liverpool de Inglaterra.

Serge Gnabry fue quien tomó el lugar de Luis Díaz para el juego ante Borussia Dortmund. No fue para nada buena la participación del extremo alemán. Tanto así que tuvo que ser sustituido después de la media hora de partido debido a una lesión. En su lugar ingresó Josip Stanisic.

MÁS INFORMACIÓN: Fabio Silva arruina la fiesta de un Bayern Munich lleno de lesiones en el clásico alemán por Bundesliga

Todos los clásicos alemanes desde la llegada de Luis Díaz

31.10.2026 | Bayern Munich 2-2 Borussia Dortmund.

22.08.2026 | Borussia Dortmund 1-3 Bayern Munich.

28.02.2026 | Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich.

18.10.2025 | Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund.

Te puede interesar: