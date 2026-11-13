Dakar 2026 baja el telón: África despide sus primeros Juegos Olímpicos con una fiesta en la Villa Olímpica

La Ceremonia de Clausura reunió a los jóvenes atletas en Senegal, reconoció a más de seis mil voluntarios y concluyó con el apagado del pebetero olímpico

Dakar 2026 celebró a sus atletas y voluntarios | Claro Sports

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegaron a su fin este viernes 13 de noviembre con una Ceremonia de Clausura celebrada en la Villa Olímpica de la capital senegalesa. Después de dos semanas de competencias, el primer evento olímpico organizado en territorio africano terminó con una fiesta dedicada a los deportistas, el desfile de las delegaciones y el apagado de la llama olímpica.

A diferencia de la inauguración, realizada ante miles de espectadores en el Estadio Abdoulaye Wade, la clausura tuvo un formato más íntimo, con música y presentaciones culturales dirigidas a los atletas. La ceremonia también sirvió para reconocer el trabajo de los 6,096 voluntarios que participaron en la organización y despedir a las delegaciones que compitieron en esta histórica edición.

México se despide de Dakar 2026 con 14 medallas

La delegación mexicana cerró su participación con 14 medallas, tres de plata y 11 de bronce, la mayor cantidad conseguida por el país en una edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El resultado superó las 12 preseas obtenidas en Buenos Aires 2018, aunque en aquella ocasión México conquistó tres títulos.

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Durante el desfile de clausura, Aline Herrera fue la encargada de portar la bandera mexicana. La taekwondoín terminó los Juegos con dos medallas de bronce, una en la categoría individual de -55 kilogramos y otra en la competencia de equipos mixtos.

Entre las actuaciones nacionales también destacaron las dos medallas de bronce del nadador Daniel Saborío en los 200 y 400 metros libres, así como las platas de Guillermo Cortés en taekwondo, Carlo Cruz en salto con garrocha y Karen Ríos en lucha en playa.

Senegal celebra sus primeros Juegos Olímpicos y China encabeza el medallero

Dakar 2026 representó un acontecimiento histórico para el deporte internacional. Por primera vez, el continente africano recibió una competición olímpica, después de que Senegal fuera elegido como anfitrión en 2018 y la edición, inicialmente prevista para 2022, tuviera que aplazarse cuatro años debido a la pandemia.

China encabezó el medallero general, seguida por Japón, mientras que Senegal también tuvo motivos deportivos para celebrar. El país anfitrión consiguió cinco medallas de oro, con actuaciones destacadas en lucha en playa y baloncesto 3×3, disciplina en la que su selección masculina conquistó el título tras vencer 14-13 a Lituania en tiempo extra.

La edición también dejó récords juveniles y actuaciones destacadas, como los tres oros del nadador egipcio Zain Ali en las pruebas de mariposa y el doblete de Nigeria en los 100 metros planos, con Gift Bright y Rosemary Nwankwo.

Se apagó el pebetero en Dakar 2026 | Claro Sports

El desfile de las delegaciones y el homenaje a los voluntarios

La ceremonia comenzó con la interpretación del himno nacional de Senegal, conocido como Le Lion Rouge, y el izamiento de la bandera del país anfitrión junto a la olímpica. Posteriormente, los representantes de los comités olímpicos nacionales desfilaron por la Villa Olímpica.

El recorrido estuvo encabezado por Grecia y el Equipo Olímpico de Refugiados, que participó por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Senegal cerró el desfile, mientras que algunas delegaciones cuyos deportistas ya habían abandonado el país fueron representadas por voluntarios.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el reconocimiento a los 6,096 voluntarios, quienes recibieron un homenaje por su participación en el desarrollo de las competencias y las actividades organizativas durante las dos semanas de actividad.

La celebración también contó con la aparición de Ayo, la mascota oficial de Dakar 2026, un joven león que utiliza un sombrero tradicional de la comunidad fulani. Su diseño fue elegido mediante un concurso entre estudiantes de secundaria de Senegal y su nombre significa felicidad en lengua yoruba.

Kirsty Coventry despide los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El presidente del Comité Organizador, Mamadou Diagna Ndiaye, ofreció un discurso breve en el que agradeció a los atletas su presencia y destacó los vínculos construidos durante las competencias.

“No vamos a hacer un gran discurso. Esto es música y es fiesta”, expresó Ndiaye antes de despedir a los participantes con un mensaje sobre la hospitalidad de Senegal. “Cada uno de ustedes se llevará a su casa un pedazo de llama, un pedazo de Senegal, un número de teléfono de la amistad”, añadió el dirigente.

Posteriormente, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), reconoció los ocho años de preparación del comité organizador y agradeció a los voluntarios y trabajadores que hicieron posible la competición.

“A nuestros atletas, nuestros equipos: todos hicieron historia olímpica siendo el primer evento olímpico en el continente africano“, afirmó Coventry, de acuerdo con la traducción de la transmisión.

La dirigente, primera mujer y primera persona africana en presidir el COI, también dirigió un mensaje a los jóvenes deportistas: “Espero que estén inspirados para salir y cambiar el mundo y que el mundo sea un lugar mejor. Son una inspiración para todos en casa, para todas sus comunidades”.

Se apaga la llama olímpica de Dakar 2026

Tras los discursos oficiales, la ceremonia continuó con una presentación artística dedicada a la juventud y la paz. El espectáculo dio paso al apagado del pebetero olímpico, el acto simbólico que puso fin a los Juegos de Dakar 2026.

Con ello terminó una edición que reunió a jóvenes deportistas de todo el mundo, llevó nuevas disciplinas al programa olímpico y abrió un capítulo en la historia del movimiento deportivo internacional con la primera sede africana.

El calendario olímpico internacional continuará con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, mientras que Dakar 2026 quedará como el punto de partida de una nueva etapa para el olimpismo en África.