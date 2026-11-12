México supera su marca histórica de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La delegación mexicana, integrada por 62 deportistas, consiguió 14 preseas en seis disciplinas y superó su registro de Buenos Aires 2018.

México rompe récord de medallas en Dakar 2026 | @COM_Mexico

México bajó el telón de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 con un total de 14 preseas en seis disciplinas. La delegación, conformada por 62 deportistas, consiguió en esta edición la mayor cantidad de medallas de su historia en la justa.

La última presea llegó en taekwondo, durante la prueba por equipos mixtos. Guillermo Cortés, Vania Mondragón, Aline Herrera y Jorge Martínez se impusieron 2-1 a Alemania para cerrar la participación de los atletas mexicanos.

“Somos un equipo y nunca me dejaron irme de aquí, lo luchamos, podemos decir que hicimos un gran combate aquí y que somos dignos representantes de estar aquí en los Juegos Olímpicos de la Juventud”, dijo Vania Mondragón tras alcanzar la medalla de bronce.

Taekwondo y natación, entre las disciplinas con más medallistas

Entre las figuras mexicanas de la justa destacaron los taekwondoínes Guillermo Cortés, Jorge Rodríguez y Aline Herrera, quienes consiguieron dos preseas cada uno: una en la competencia individual y otra en la prueba por equipos mixtos. A ellos se sumó el nadador Daniel Saborio, quien también obtuvo dos medallas de bronce y aseguró que buscará la marca para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Un sueño desde chico el ganar una medalla olímpica y ahora tengo dos, gracias a Dios, son muchas cosas que se vienen a la mente, los sueños, todo es de Dios y de mi familia”, expresó Guillermo Cortés, doble medallista olímpico juvenil.

En Buenos Aires 2018, México consiguió 12 preseas, de las cuales tres fueron de oro. Ahora, en Dakar 2026, la delegación alcanzó 14 medallas, aunque en esta ocasión no obtuvo ninguna dorada. En el medallero general, el país terminó por detrás de siete naciones latinoamericanas, entre ellas República Dominicana, Ecuador y Cuba.

Los medallistas juveniles y el camino hacia Los Angeles 2028

Las tres medallas obtenidas en atletismo y natación, así como dos de las tres preseas conseguidas en taekwondo, forman parte del proceso olímpico de mayores. Por ello, será importante que estos deportistas reciban apoyo para buscar las marcas que les permitan llegar a Los Angeles 2028 o mantenerse en la pelea por sumar puntos en el ranking.

En atletismo, Carlo Cruz se convirtió en el primer mexicano en ganar una medalla en salto de altura y podría buscar la marca solicitada en los próximos meses. De igual manera, Kendra Duani y Aylin Salinas podrían formar parte de los atletas que busquen clasificar en lanzamiento de disco y lanzamiento de martillo, respectivamente.

De las 43 medallas que México suma en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, cinco de estos deportistas también consiguieron preseas en los Juegos Olímpicos de verano. En el caso de la ex clavadista Alejandra Orozco, el proceso fue a la inversa, pues primero obtuvo una medalla en la categoría adulta y después en la juvenil.

Con el resultado de Dakar 2026, queda la expectativa de que más atletas puedan dar el salto a la máxima justa deportiva y aumentar esta cifra de cara a Los Angeles 2028.