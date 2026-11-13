Países Bajos vs Grecia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 13 de noviembre

Países Bajos y Grecia se enfrentan en la Nations League 2026, ambos invictos y con ocho puntos, en un duelo que puede definir el liderato del Grupo A2

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Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre en la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido que puede definir el liderato del Grupo 2 de la Liga A. Ambas selecciones llegan invictas, con ocho puntos después de cuatro encuentros, por lo que una victoria permitiría al ganador tomar ventaja en la clasificación rumbo a los cuartos de final.

La selección neerlandesa llega después de vencer 2-1 a Serbia en su último compromiso, disputado el 4 de octubre. Por su parte, Grecia empató sin goles ante Alemania en esa misma fecha, después de igualar 2-2 frente a Países Bajos. Los dos equipos acumulan dos victorias y dos empates, aunque la Oranje ocupa el primer lugar por tener siete goles a favor, frente a los cinco del conjunto griego.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Países Bajos vs Grecia hoy 13 de noviembre de 2026?

El partido entre Países Bajos y Grecia se disputará este viernes 13 de noviembre a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. El encuentro corresponde a la quinta fecha de la UEFA Nations League y comenzará a las 20:45 horas locales.

En México, el encuentro podrá seguirse a través de Sky Sports, Sky+ e izzi, de acuerdo con la programación anunciada para esta jornada. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante ViX y otras plataformas con derechos de la competencia. La disponibilidad está sujeta a la programación de cada operador.

El enfrentamiento tendrá implicaciones directas en la clasificación del Grupo A2, donde Alemania ocupa el tercer puesto con cinco unidades, mientras que Serbia permanece en el fondo sin puntos. Los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, por lo que el resultado en Ámsterdam podría influir en la definición de los boletos a la siguiente ronda.

Alineaciones del Países Bajos vs Grecia, al momento

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber; Veerman, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen y Gakpo.

Grecia: Tzolakis; Tsimikas, Retsos, Mavropanos, Rota; Tzolis, Androutsos, Kourbelis, Karetsas; Ioannidis y Pavlidis.

Antecedentes del Países Bajos vs Grecia y últimos resultados en la UEFA Nations League

El antecedente más reciente entre Países Bajos y Grecia terminó con empate 2-2 el pasado 1 de octubre de 2026, durante la tercera jornada de la UEFA Nations League. En aquel encuentro, los griegos tomaron ventaja con anotaciones de Fotis Ioannidis y Georgios Masouras, mientras que Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders marcaron los goles de la selección neerlandesa.

En sus últimos cinco enfrentamientos, Países Bajos registra tres victorias, Grecia una y existe un empate. Los neerlandeses ganaron los dos encuentros correspondientes a las eliminatorias para la Eurocopa 2024, con marcadores de 3-0 en septiembre de 2023 y 1-0 en octubre del mismo año.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambas selecciones:

1 de octubre de 2026 | UEFA Nations League: Grecia 2-2 Países Bajos.

Grecia 2-2 Países Bajos. 16 de octubre de 2023 | Eliminatorias Eurocopa: Grecia 0-1 Países Bajos.

Grecia 0-1 Países Bajos. 7 de septiembre de 2023 | Eliminatorias Eurocopa: Países Bajos 3-0 Grecia.

Países Bajos 3-0 Grecia. 1 de septiembre de 2016 | Amistoso: Países Bajos 1-2 Grecia.

Países Bajos 1-2 Grecia. 28 de abril de 2004 | Amistoso: Países Bajos 4-0 Grecia.

En la actual edición de la Nations League, Países Bajos suma siete goles a favor y cinco en contra, mientras que Grecia registra cinco anotaciones y tres goles recibidos. Ambos combinados mantienen una diferencia de goles de +2, por lo que el resultado del enfrentamiento directo puede modificar el orden del grupo.

Después de este encuentro, Países Bajos visitará a Alemania el lunes 16 de noviembre y Grecia recibirá a Serbia en la misma fecha. Esos compromisos cerrarán la fase de grupos y definirán las posiciones finales. Al momento de esta previa, el partido de Ámsterdam todavía no comienza, por lo que no hay goles ni un marcador definitivo que reportar.