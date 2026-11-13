Serbia vs Alemania en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 13 de noviembre

Alemania visita a Serbia con la obligación de ganar para mantener sus opciones de clasificar a cuartos de final de la UEFA Nations League

La selección de Alemania visita este viernes 13 de noviembre a Serbia en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado, por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026. El equipo dirigido por Jürgen Klopp llega en la tercera posición del Grupo A2 con cinco puntos, tres menos que Países Bajos y Grecia, cuando solamente quedan dos partidos por disputar. Una derrota complicaría definitivamente sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final, mientras que dos victorias en el cierre de la fase de grupos podrían asegurarle un lugar entre los ocho mejores.

Del otro lado estará la Serbia de Veljko Paunovic, que atraviesa una complicada racha de seis derrotas consecutivas en todas las competencias. Las Águilas Blancas perdieron sus cuatro encuentros de esta Nations League, con apenas tres goles a favor y ocho en contra, por lo que ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, todavía pueden evitar el descenso si consiguen superar a Alemania y Grecia, además de necesitar una derrota de los germanos ante Países Bajos en la última jornada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Serbia vs Alemania hoy 13 de noviembre de 2026?

El partido entre Serbia y Alemania, correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Nations League 2026, se disputa este viernes 13 de noviembre a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Rajko Mitic de Belgrado, Serbia.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Sky Sports en México. Alemania buscará conseguir su segunda victoria del torneo para llegar con posibilidades de clasificación al último partido de la fase de grupos, mientras que Serbia intentará sumar sus primeros puntos ante su afición.

Alineaciones del Serbia vs Alemania, al momento

Serbia tendrá dos ausencias por suspensión para el compromiso frente a Alemania. Sasa Lukic y Nemanja Maksimovic no estarán disponibles, por lo que Paunovic deberá realizar modificaciones en el mediocampo. Sergej Milinkovic-Savic apunta a ocupar una posición en esa zona, mientras que Aleksandar Mitrovic podría alcanzar su partido número 107 con la selección nacional.

Alemania, por su parte, contará con Marc-André ter Stegen en la portería, después de que Klopp confirmara su titularidad. Kai Havertz aparece como principal referencia ofensiva, acompañado por Florian Wirtz, Said El Mala y Lennart Karl. Además, Philipp Treu, Malick Thiaw y Yann Bisseck deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas, ya que una nueva amonestación los dejaría fuera del último encuentro de la fase de grupos.

Posibles alineaciones:

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Kosta Nedeljkovic, Nemanja Gudelj, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Sukacev; Lazar Samardzic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic; Mihajlo Cvetkovic y Aleksandar Mitrovic.

Vanja Milinkovic-Savic; Kosta Nedeljkovic, Nemanja Gudelj, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Sukacev; Lazar Samardzic, Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic; Mihajlo Cvetkovic y Aleksandar Mitrovic. Alemania: Marc-André ter Stegen; Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Joshua Kimmich; Said El Mala, Florian Wirtz, Lennart Karl y Kai Havertz.

Antecedentes del Serbia vs Alemania y últimos resultados en la UEFA Nations League

Serbia y Alemania se enfrentarán por quinta ocasión en su historia y por primera vez en territorio serbio. Los antecedentes favorecen a los germanos, con dos victorias, un empate y una derrota. Su primer enfrentamiento ocurrió en junio de 2008, cuando Alemania remontó para imponerse 2-1 en un amistoso disputado en el Veltins Arena. Bosko Jankovic adelantó a los visitantes, pero Oliver Neuville y Michael Ballack marcaron los goles de la victoria local.

La única victoria de Serbia llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se impuso 1-0 a Alemania en la fase de grupos gracias a una anotación de Milan Jovanovic. Posteriormente, ambas selecciones empataron 1-1 en un amistoso disputado en Wolfsburgo en 2019, con goles de Luka Jovic y Leon Goretzka.

El antecedente más reciente corresponde al partido de ida de esta UEFA Nations League, disputado en octubre de 2026 en el Allianz Arena. Alemania consiguió una victoria de 2-0 con anotaciones de Tom Bischof y Florian Wirtz, resultado que representa su único triunfo en las primeras cuatro jornadas del torneo.

Últimos resultados de Alemania en la Nations League 2026:

Alemania 1-1 Países Bajos

Alemania 0-1 Grecia

Alemania 2-0 Serbia

Grecia 0-0 Alemania

Últimos resultados de Serbia en la Nations League 2026: