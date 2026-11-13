¡Avril Lavigne ya es mamá! “Nuestra mini princesa ha llegado”, compartió la cantante

La cantante canadiense sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija a través de Instagram, aunque mantiene en privado la identidad del padre

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su hija | @AvrilLavigne

Avril Lavigne anunció el nacimiento de su primera hija este viernes 13 de noviembre de 2026, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La cantante canadiense, de 42 años, compartió una serie de fotografías para presentar a la bebé, después de mantener su embarazo fuera del conocimiento público.

La intérprete de Complicated y Sk8er Boi acompañó las imágenes con un mensaje en el que celebró la llegada de su hija. La noticia también despertó preguntas sobre la identidad del padre, debido a que la artista no ha revelado quién es su pareja actual ni ha proporcionado información sobre el nacimiento.

Así anunció Avril Lavigne el nacimiento de su primera hija

La cantante utilizó Instagram para anunciar que se convirtió en mamá por primera vez. En la publicación escribió en inglés: “Our Mini F–king Princess has arrived”, un mensaje que puede traducirse, omitiendo la expresión de énfasis, como “Nuestra mini princesa ha llegado”, acompañado de emojis de un moño, una corona, un biberón y un corazón rosa.

Lavigne compartió fotografías en blanco y negro en las que aparece sosteniendo a su hija, quien lleva un conjunto con estampado de leopardo. En otra imagen se observa la mano de la bebé sostenida por sus padres.

Otra de las fotografías muestra tres pares de tenis Vans con estampado de cuadros blancos y negros, colocados sobre una patineta. Dos corresponden a tallas de adulto y el tercero a una talla para bebé, una composición relacionada con la estética que ha acompañado la trayectoria musical de Lavigne desde sus primeros lanzamientos.

El anuncio se produjo sin que la cantante hubiera comunicado previamente que esperaba un bebé. Por ahora, tampoco ha informado si el nacimiento modificará su agenda de presentaciones o sus próximos proyectos musicales.

¿Quién es Avril Lavigne y cuáles son sus canciones más famosas?

Avril Ramona Lavigne nació el 27 de septiembre de 1984 en Belleville, Ontario, Canadá. Es una cantante y compositora vinculada con el pop rock y el pop punk, géneros con los que comenzó a desarrollar su carrera internacional a principios de la década de los 2000.

Su primer álbum, Let Go, se publicó en 2002 e incluyó canciones como ‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ e ‘I’m with You’, tres temas que contribuyeron a su reconocimiento fuera de Canadá. Este lanzamiento también le permitió recibir nominaciones a los premios Grammy, entre ellas las categorías de mejor artista nuevo y canción del año.

A lo largo de su carrera ha publicado discos como Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013), Head Above Water (2019) y Love Sux (2022). Entre las canciones de su repertorio también destacan My Happy Ending, Girlfriend, When You’re Gone, Here’s to Never Growing Up y Head Above Water. La Academia de la Grabación registra ocho nominaciones al Grammy para la artista.

¿Quién es el papá de la hija de Avril Lavigne?

La identidad del padre de la primera hija de Avril Lavigne no se ha dado a conocer. Aunque en las fotografías publicadas por la cantante aparece un hombre sosteniendo la mano de la bebé, la artista no ha revelado su nombre ni ha confirmado públicamente quién es su pareja.

Durante su trayectoria, Lavigne ha mantenido relaciones con distintas figuras de la industria musical. Estuvo casada con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, entre 2006 y 2010, y posteriormente contrajo matrimonio con Chad Kroeger, integrante de Nickelback, con quien estuvo casada de 2013 a 2015.

La cantante también mantuvo una relación con el músico Mod Sun, con quien anunció su compromiso en 2022, antes de terminar su relación en 2023. Ese mismo año se le relacionó con el rapero Tyga, con quien posteriormente terminó su romance. Ninguna de estas relaciones permite identificar al padre de su hija, por lo que cualquier afirmación al respecto carece de confirmación pública.

En una entrevista concedida al pódcast Call Her Daddy en 2024, Lavigne habló sobre sus relaciones sentimentales y explicó que la compatibilidad y la confianza son aspectos que considera importantes en una pareja. Sin embargo, evitó confirmar si mantenía una relación en ese momento. Su anuncio del 13 de noviembre de 2026 confirma su maternidad, pero mantiene en privado la identidad del padre y otros detalles sobre la bebé.