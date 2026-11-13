Ricky-Jade Jones, el jugador más rápido del mundo que desafía a México en la Nations League

Entrevista exclusiva con el jugador del St. Pauli del fútbol alemán, quien debutaría con los ‘Reggae Boyz’ en esta Fecha FIFA ante la Selección Mexicana

Ricky Jade-Jones enfrentará a México | ULRIK PEDERSEN/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFP

Jamaica será el primer sinodal oficial para la Selección Mexicana en la era de Rafa Márquez como entrenador. Los Reggae Boyz llegan con una plantilla sin varias de sus figuras, pero contarán con Ricky-Jade Jones, el jugador más rápido del mundo, quien hará su debut con la selección de su país.

“Fue en 2024 cuando fui el jugador más rápido del mundo. Es algo muy bonito de tener, pero mi juego es mucho más que velocidad. Puedo marcar goles, generar juego y aportar otras cosas al equipo”, declaró el jugador del St. Pauli de la 2 Bundesliga en entrevista exclusiva para Claro Sports en Kingston el día previo al partido de ida.

Nacido en Peterborough, Inglaterra, pero de ascendencia jamaicana, el delantero recibió su primera convocatoria con Jamaica para esta Fecha FIFA, algo que causa gran felicidad a su familia.

“Recibir este llamado fue un momento de mucho orgullo para mí y mi familia, fue muy emotivo para todos. Es un país increíble. Gran parte de mi familia nació aquí. Representar a Jamaica era una de las cosas que tenía que pasar. Es un país muy importante para mí y estoy muy agradecido”.

Jones sabe que la Selección Mexicana tiene jugadores de gran nivel, aunque esta eliminatoria se definirá por el trabajo colectivo: “Tienen jugadores de clase mundial, algunos han jugado en equipos importantes. Sabemos cuáles son sus mejores futbolistas, conocemos sus virtudes y sus carencias, que trataremos de aprovechar. Esperamos un partido muy cerrado. Los hemos estudiado. Ellos tienen muy buenos jugadores, que pueden generar magia de la nada, y tenemos que estar concentrados al cien por ciento. Al final del día, no se trata de jugadores individuales, sino de encontrar oportunidades y aprovecharlas como equipo”

En su historial, Jamaica solo tiene tres victorias ante México y nunca pudieron vencer al Tricolor en territorio mexicano. Los primeros 90 minutos serán clave, aunque Ricky-Jade Jones asegura que la eliminatoria no quedará definida el sábado.

“Lo tomamos partido a partido. Sabemos que son un muy buen equipo, pero también sabemos de lo que somos capaces. Si tenemos a nuestra afición de nuestro lado, sabemos que podemos ganar el partido aquí. Estamos muy enfocados para el juego y estamos listos”.

Ricky Jade-Jones, el jugador más rápido en 2024 | ULRIK PEDERSEN/NURPHOTO VIA AFP

Ricky-Jade Jones, el jugador más rápido del mundo en 2024

El delantero de 24 años comenzó su carrera como futbolista profesional en el club de su ciudad natal, Peterborough. Con el club de la League One del fútbol inglés fue que registró una velocidad de 23.3 millas por hora, el más veloz de ese año, superando por fracciones a Joseph Paintsil del LA Galaxy. Se nota que hay velocidad en la sangre de Jones, como han mostrado en las pistas de atletismo leyendas como Usain Bolt, Asafa Powell y Shelly-Ann Fraser-Pryce.

“Creo que mi velocidad viene de la genética. Mi papá fue jugador de críquet y mi mamá fue velocista. Eran muy rápidos y tuve la fortuna de heredar la velocidad de ellos”, dijo para Claro Sports.

En el verano del 2025, llegó al St. Pauli, equipo que le contrató tras conseguir el ascenso a la Bundesliga. Marcó dos goles en nueve partidos en la máxima categoría del fútbol germano, luciendo su velocidad.

Jones aseguró que marcar en su debut internacional con los Reggae Boyz sería uno de los momentos más importantes de su carrera: “Será impresionante. Tener a mi familia viéndome será un momento increíble y veremos qué pasa”.