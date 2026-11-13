Jamaica lanza advertencia a Gilberto Mora antes de enfrentar a México: “Vamos a presionarlo”

Rudolph Speid advirtió que incomodarán al jugador de Xolos y reconoció el nivel de México antes de enfrentarlo en los cuartos de final de la Concacaf Nations League

El estratega de los Reggae Boyz reconoce la calidad del Tri | Imago7

Rudolph Speid, director técnico de Jamaica, lanzó una advertencia a Gilberto Mora y a la selección mexicana antes del partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El estratega reconoció las cualidades del futbolista del Tricolor, pero dejó claro que los Reggae Boyz buscarán limitar su participación mediante la presión sobre el terreno de juego.

Jamaica recibirá a México este sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston, en una eliminatoria que se resolverá el martes 17 en el Estadio Monterrey. El equipo dirigido por Rafael Márquez llega después de cuatro encuentros sin conocer la victoria, mientras que los caribeños afrontan la serie con varias ausencias por lesión, incluida la de su capitán André Blake.

Durante su comparecencia ante los medios, Speid abordó el potencial ofensivo de México, sus problemas defensivos, el trabajo de Rafael Márquez y las condiciones en las que se disputará el encuentro. También habló del proceso de reconstrucción de Jamaica y de la importancia de conseguir un resultado que le permita competir por el pase a las semifinales y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Rudolph Speid advierte a Gilberto Mora: Jamaica buscará presionar al mexicano

Uno de los nombres que recibió atención durante la conferencia fue Gilberto Mora, futbolista que ha ganado protagonismo en la selección mexicana. Speid aseguró que conoce sus características y explicó que Jamaica intentará reducir los espacios y el tiempo que tenga para intervenir durante el partido. “Sí, lo conocemos. Es muy bueno. Al final, cuanta más presión se ejerce sobre un jugador, menos puede mostrar sus capacidades. Si realmente es bueno, resistirá. Si no, vamos a presionarlo”, expresó el seleccionador jamaicano.

Sin embargo, el entrenador aclaró que su planteamiento no estará dirigido exclusivamente contra Mora o Julián Quiñones, debido a las alternativas individuales con las que cuenta México. El cuerpo técnico considera necesario mantener un equilibrio colectivo para evitar que otros jugadores aprovechen los espacios. “Ambas cosas. El equipo es fenomenal y tiene muchos jugadores de calidad. No podemos concentrarnos demasiado en uno y dejar de reconocer el peligro que representan los demás. Es una selección ubicada entre las 10 mejores del mundo, por lo que muchos de sus futbolistas tienen un nivel muy alto”, señaló.

El reconocimiento a Rafael Márquez y el crecimiento del fútbol caribeño

Rudolph Speid también dedicó parte de sus declaraciones a Rafael Márquez, a quien recordó por su trayectoria como futbolista del Barcelona. El entrenador de Jamaica destacó que ha estudiado las características del mexicano, aunque aseguró que ambos comparten la intención de conseguir la victoria. “Tengo tantas ganas de ganar un partido como él. Cada encuentro es diferente y tenemos que empezar de nuevo. Fue un futbolista maravilloso cuando jugaba en el Barcelona. Tiene determinadas características que hemos estudiado muy bien, así que espero conocerlo”, declaró.

El estratega reconoció la trayectoria internacional de México y recordó sus actuaciones en la Copa del Mundo de 2026. Aunque colocó al Tricolor como el referente histórico de la Concacaf, consideró que las selecciones caribeñas han reducido distancias y pueden demostrarlo en esta eliminatoria. “Los hemos visto jugar muchas veces y conseguir victorias extraordinarias, especialmente en el Mundial reciente. Sabemos que ocupan el décimo puesto del ranking y conocemos lo que pueden ofrecer. A lo largo de los años, han sido claramente el mejor equipo de Concacaf, pero las selecciones del Caribe han mejorado y esperamos que eso se vea en esta eliminatoria”.

Para Speid, enfrentar dos veces a México también representa una oportunidad para evaluar el crecimiento de sus futbolistas. El entrenador considera que los encuentros contra selecciones de mayor jerarquía son necesarios para consolidar el proceso de reconstrucción de Jamaica. “Es casi surrealista enfrentar dos veces a un equipo tan bueno, pero los partidos se juegan porque nadie tiene garantizado el resultado. Si eres jugador y tienes ambición, estos son los encuentros para los que te entrenas y los que quieres disputar. También son los partidos que un entrenador quiere dirigir frente a algunos de los mejores técnicos. Todo esto forma parte del desarrollo de nuestra selección, que está en reconstrucción. Si queremos avanzar en el futuro, tenemos que forjarnos en el fuego”.

Jamaica pierde a André Blake y apuesta por nuevos jugadores para enfrentar a México

La ausencia de André Blake representa uno de los principales problemas para Jamaica antes de la eliminatoria. El capitán y guardameta del Philadelphia Union sufrió una lesión en la ingle durante un compromiso de la MLS contra Toronto FC, situación que lo dejó fuera de la convocatoria para enfrentar a México.

Speid reconoció la importancia de perder a uno de sus futbolistas con mayor experiencia internacional y manifestó su deseo de recuperarlo conforme avance la competición. “Lo es. Probablemente sea uno de los mejores porteros de Concacaf, si no el mejor. Por eso es una baja muy importante para nosotros. Solo esperamos que se recupere y que pueda incorporarse más adelante, cuando avancemos en la competición”, explicó.

El entrenador confirmó que los problemas físicos afectan a varios integrantes de su plantilla y no solamente a tres futbolistas. No obstante, aseguró que estas circunstancias permiten ampliar las oportunidades para elementos jóvenes y continuar con la renovación del seleccionado. “No tenemos solo tres bajas; tenemos muchas lesiones y muchos jugadores con los que me habría gustado contar. Pero siempre he creído que, cuando un futbolista se lesiona o por alguna razón no puede presentarse, Jamaica es un país suficientemente grande como para dar oportunidades a otros. Todavía estamos en una etapa de reconstrucción, así que es positivo que algunos jóvenes tengan minutos y que nuevos futbolistas, como Ricky (Jade-Jones), reciban su convocatoria. No le damos demasiadas vueltas; seguimos trabajando”.

Dentro de las incorporaciones, Speid mencionó al delantero Ricky-Jade Jones y al defensa Denzel Hall, jugadores que se integraron al grupo para esta serie. El entrenador explicó que ambos forman parte del seguimiento realizado por el cuerpo técnico, al igual que el resto de los seleccionados. “Los dos jugadores nuevos son Ricky, que está aquí, y Hall. A todos los demás los habíamos observado anteriormente y también durante el último año. Por lo tanto, no son desconocidos para el cuerpo técnico, ni el cuerpo técnico lo es para ellos. Creemos que estamos en una buena situación”.

La preparación también fue uno de los aspectos destacados por Speid. Jamaica contó con cuatro sesiones consecutivas de entrenamiento, un periodo que permitió trabajar sobre los conceptos que ya utilizaba el equipo e incorporar variantes tácticas. “Sí, la familiaridad ayuda. Ha sido bueno. Pudimos darle continuidad a lo que estábamos haciendo y añadir algunas sorpresas. Creo que el equipo está mejor preparado de lo que estaba en las rondas de clasificación”.

Los siete goles recibidos por México y el planteamiento de Jamaica para la ida

La selección mexicana llega a Kingston después de recibir siete goles en sus primeros cuatro partidos bajo las órdenes de Rafael Márquez. El Tricolor empató 1-1 contra Colombia y Perú, perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cayó 2-0 ante Chile, resultados que dejaron un balance de dos anotaciones a favor y siete en contra.

Ante la posibilidad de aprovechar esos antecedentes defensivos, Speid explicó que Jamaica buscará generar situaciones de gol, aunque descartó que las dificultades recientes de México garanticen que volverán a repetirse. “Esperamos que vuelvan a recibir goles en nuestros partidos, pero cada encuentro es un nuevo comienzo y todos empezamos de cero. Estoy seguro de que el cuerpo técnico mexicano está analizando eso y tratando de corregirlo. No será fácil, será un partido muy difícil para nosotros. No vamos a dar por hecho que, porque otros equipos les marcaron, nosotros también lo haremos. Tenemos que empezar de nuevo e intentar conseguirlo”.

Respecto al planteamiento para la ida, el seleccionador manifestó que su prioridad será competir en Kingston, sin adelantarse a las combinaciones que podrían presentarse durante el segundo partido. “No, el primer partido es mucho más natural. En el segundo es cuando comenzamos a pensar en las combinaciones de resultados”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de conseguir un empate ante México, Speid evitó comprometerse con un marcador específico y reiteró que sus jugadores deberán competir conforme al reglamento. “¿El empate? No me preocupo por eso. Sean cuales sean las reglas, jugaremos conforme a ellas y daremos lo mejor de nosotros”.

La eliminatoria se definirá por el marcador global y, en caso de igualdad, se aplicará primero el criterio de goles de visitante. Si persiste el empate, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

Speid teme jugar dos partidos como visitante y pide apoyo a la afición de Jamaica

La presencia de aficionados mexicanos en el Estadio Nacional de Kingston también fue abordada por el seleccionador jamaicano. Durante la conferencia, Speid comentó que había escuchado versiones sobre una adquisición considerable de boletos por parte de seguidores del Tricolor y preguntó a los periodistas si la información era correcta. “Escuché que los mexicanos compraron toda la tribuna principal. Entonces serán ellos quienes llenen las gradas. ¿Es verdad? ¿Compraron toda la tribuna?”, cuestionó el entrenador, sin que su comentario constituyera una confirmación de la venta de entradas.

Posteriormente, Speid reconoció que el respaldo de los seguidores locales será importante para enfrentar a México, especialmente por la posibilidad de que el equipo visitante tenga una presencia considerable en las tribunas. “Quizá entonces terminemos jugando dos partidos como visitantes. Pero espero que los jamaiquinos vengan a apoyarnos. Necesitamos ese respaldo adicional y confiamos en tenerlo. Parece que contaremos con apoyo. Va a ser un buen partido, con muchos espectadores. Eso es lo que necesitan cada entrenador, cada jugador y el deporte mismo”.

Finalmente, el entrenador fue consultado sobre las condiciones del terreno de juego debido a las lluvias registradas en Kingston. Speid descartó que una cancha mojada represente necesariamente una ventaja para Jamaica, pues considera que los futbolistas de ambas selecciones cuentan con experiencia para adaptarse. “No lo creo. México es un equipo con mucha experiencia, que ha jugado en todo el mundo y en distintas condiciones. Muchos de nuestros jugadores también. Creo que eso equilibra las cosas”.

Con estas declaraciones, Jamaica completó su preparación para recibir a México el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La vuelta se celebrará el martes 17 en Monterrey, donde se conocerá al clasificado a las semifinales de la Concacaf Nations League y a la Copa Oro 2027.