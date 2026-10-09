Francia Zolozabal, líder del equipo femenil de gimnasia para Dakar 2026

Tras acudir como reserva al Panamericano Juvenil, Francia Zolozabal consiguió su lugar en la selección y ahora apunta a las medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con 15 años de edad y cuatro años dentro de la gimnasia, la mexiquense Francia Yoshuany Zolozabal López encabeza la selección femenil de México que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en esta disciplina.

Originaria de Cuautitlán, Francia formará parte del equipo mexicano en la justa juvenil junto a Sophia García Hernández, de Jalisco, y Camila Lizeth Valdespino Ruiz, del Estado de México.

A pesar de presentar una lesión en el hombro derecho, la gimnasta mexiquense logró colocarse como la mejor del selectivo realizado en la Ciudad de México. Meses atrás, Francia acudió como reserva al Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística Juvenil 2026, en Río de Janeiro, pero ahora tendrá la oportunidad de competir como líder del equipo mexicano.

“Todo empezó en el Panamericano, al que fui como reserva. Es mucho, no digo que sea poco, pero me quedé con la espinita de no competir, porque yo veía a todas y dije: ‘Yo quiero estar ahí’. Y eso hizo que me diera hambre de querer más. En el selectivo di todo de mí, me sentí muy fluida y aquí estoy ahora como seleccionada”.

Francia Zolozabal tiene altas aspiraciones para Dakar 2026, donde competirá en el all-around individual y por equipos, además de buscar un lugar en la final de equipos mixtos.

“La aspiración primera es estar en los equipos mixtos, pasar, y claro, todos queremos una medalla. Está difícil, pero no imposible. Todos sabemos cómo entrenan las chinas o las japonesas, pero yo voy a dar mi 200 por ciento para intentar conseguir una medalla”, apuntó Zolozabal López, quien cursa el tercer año de secundaria.

La gimnasta señaló que ve complicado acudir a Los Ángeles 2028, aunque le gustaría participar al menos como reserva para adquirir experiencia de cara a los Juegos Olímpicos de 2032, cuando considera que podría encontrarse en su mejor momento deportivo.

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Por lo pronto, su atención está puesta en Dakar 2026, donde intentará pelear por las medallas. “Realmente, más que un sueño, esto lo quiero. O sea, no voy a parar hasta quedar mínimo en el podio, porque yo sé que tengo tantas ganas de querer el podio que hoy ya lo veo. El aparato que mejor me sale es la barra, porque ya quedé campeona nacional dos años, y también el que más me gusta es piso, porque siento que ahí me suelto y disfruto más la competencia en ese momento”.

Como muchos deportistas, la seleccionada mexicana también tiene referentes que la motivaron a practicar gimnasia. Entre ellos destaca la estadounidense Simone Biles, una de las grandes figuras de esta disciplina.

“Como todos sabemos, Simone Biles, porque ella es, sin duda, la inspiración más grande. Desde que llegué a la gimnasia, yo no sabía mucho, pero veía justamente a ella, sus videos, sus acrobacias, y dije: ‘Voy a hacer lo que ella hace, yo lo voy a hacer’. Como que me propongo hacer eso más adelante”.

Las integrantes de la selección mexicana de gimnasia artística ya recibieron las cinco vacunas necesarias para viajar a Senegal y en los próximos días recibirán sus uniformes de participación.