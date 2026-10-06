Amalia Pérez gana oro en México y abre su camino hacia Los Angeles 2028

Inicia el octavo sueño paralímpico en para powerlifting para la atleta de 53 años, quien regresa a la actividad tras operación en el hombro

La para atleta quiere seguir haciendo historia para México | Gabriela Mendoza

La septuple medallista paralímpica mexicana de para powerlifting, Amalia Pérez se impuso con 120 kg para ganar ocho oros en la división de los 61 kg del Abierto y Campeonato Para panamericano de la disciplina que se disputa en el CNAR (Centro Nacional de Alto Rendimiento), además de iniciar el camino hacia una nueva justa veraniega.

“Es un orgullo ahorita estar en este campeonato en casa, con mi familia, con mis amigos, con mi equipo, con toda la gente que realmente ha estado al lado mío, eso lo agradezco mucho y ya estar formalmente clasificada rumbo a Los Angeles 2028. Para mí, esta es la emoción que siento el tener la oportunidad de poder asistir a otra justa paralímpica, que ese era el objetivo. Ahorita estar en la ruta, pues a seguirle dando, a trabajar para los siguientes eventos que nos pide el IPC, pero pues la verdad no consideraba regresar con este trabajo “, dijo entre lágrimas en entrevista con Claro Sports.

La mexicana sumó los primeros puntos para el ranking en su camino a su octava justa paralímpica en Los Angeles 2028 luego de que regresó hace unos meses a las competencias tras una operación en el hombro.

“SÍ sentí presión porque estábamos casi al tú por tú con Brasil y con Ecuador, que son países que de cierta manera han venido trabajando, sobre todo Brasil y ya al sentirlas ahí al lado mío, también me siento satisfecha porque sé que soy un precedente para ellas. Sé que ellas van detrás de mí y al lado mío y pues la verdad sí pensé que iba a obtener competitividad por esa experiencia que ellas también ya han adquirido. Orgullosa de estar al lado de grandes deportistas que han estado sumando a esta disciplina y países que realmente también están elevando su desarrollo y crecimiento”, explicó.

Amalia es la máxima medallista histórica de para powerlifting en justa paralímpicas y, con 53 años está planeando la estrategia para el ciclo en donde analizará si baja de categoría y a qué eventos irá para conseguir el objetivo porque el próximo certamen será en noviembre con el Campeonato Mundial de Bahrein.

“Ahí es donde realmente vamos a ver el trabajo, el proceso e ir definiendo si me quedo en esta categoría, si bajo de categoría, ir tomando las alternativas, pero definitivamente pues eso me ayuda mucho a que hoy por hoy pueda yo sentirme tranquila y saber que tengo todavía pues ese potencial, ese nivel de estar dentro de las mejores del mundo”, aseveró la capitalina.

México lleva hasta el momento 48 medallas, 30 son de oro y aún faltan tres días más de actividad en el Abierto y Campeonato Parapanamericano, ya que falta la participación de los también medallistas Paralímpicos Perla Patricia Bárcenas y José de Jesús Castillo.