Meta anuncia su nueva IA: ¿Qué es Wonder y qué puede hacer frente a ChatGPT y Anthropic?

La empresa dueña de Facebook e Instagram quiere destronar a ChatGPT y Claude con su nueva inteligencia artificial

Meta anuncia su nueva inteligencia artificial, Wonder | REUTERS/Benoit Tessier

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció este 12 de octubre sus nuevas herramientas de inteligencia artificial, Muse Wonder y Muse Wonder Full, con los que espera competir con los dominantes del sector, Claude y ChatGPT.

“Hace 14 meses, iniciamos una revisión a fondo de nuestras iniciativas en materia de IA. Desde entonces, hemos pasado de reconstruir nuestros cimientos a reestablecer los límites”, afirmó Meta en su portal oficial.

Artificial Analysis, una de las empresas que evalúa los modelos de inteligencia artificial, sitúa a Wonder y Wonder Full entre los más eficientes del mercado. A raíz de esto, las acciones de la empresa subieron 4% el lunes en la Bolsa de Valores de Nueva York este mismo 12 de octubre.

Muse Wonder y Muse Wonder Full son los modelos más recientes desarrollados por Meta. Estos sistemas no se limitan a ser simples chatbots conversacionales de consulta rápida, sino que están concebidos como modelos agénticos, los cuales están diseñados para mantener flujos de trabajo sostenidos, autónomos y de largo recorrido.

“Ya sea para gestionar una reclamación de seguro, comprender un contrato de arrendamiento o analizar las finanzas de alguien, un modelo debe interpretar la información disponible y resolver el problema. Muse Wonder y Muse Wonder Full ofrecen esta capacidad a ámbitos especializados como el derecho, las finanzas y la salud, además de un rendimiento de codificación de vanguardia para quienes desarrollan desde videojuegos hasta aplicaciones para nuevas empresas”, anunció Meta a través de un comunicado.

Hay dos tipos de herramientas en las nuevas herramientas de IA De Meta:

Muse Wonder: La versión base orientada a potenciar experiencias inteligentes y de propósito general dentro de la plataforma. Puede trabajar con archivos de texto, audio, imágenes, video y documentos PDF.

La versión base orientada a potenciar experiencias inteligentes y de propósito general dentro de la plataforma. Puede trabajar con archivos de texto, audio, imágenes, video y documentos PDF. Muse Wonder Full: Una variante de rendimiento superior que eleva las capacidades técnicas al máximo nivel de la familia.

Meta aseguró que, con sus nuevos modelos, prioriza la seguridad, ya que no va a compartir información privada sin autorización, además de rechazar peticiones potencialmente dañinas y manipulaciones.

Las nuevas herramientas de IA de Meta permitirá hacer múltiples funciones, según el comunicado publicado en su portal oficial.

Active Memory: la capacidad de recordar lo importante en las conversaciones y recuperar los detalles relevantes para la tarea en cuestión.

la capacidad de recordar lo importante en las conversaciones y recuperar los detalles relevantes para la tarea en cuestión. Active Focus: la capacidad de seguir trabajando para alcanzar el objetivo cuando la tarea se complica, probar otros enfoques, corregir errores y dar seguimiento, solicitando aclaraciones cuando sea necesario y consultando antes de tomar cualquier decisión importante.

Wonder y Wonder Full permitirán también la gestión de flujos complejos y programación avanzada (Frontier Coding). Ofrecen un rendimiento excepcional en tareas de ingeniería de software, por lo que pueden desarrollar desde aplicaciones pequeñas hasta proyectos de código largos.

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¿Cuándo, dónde y quiénes tendrán acceso a la IA de Meta, Wonder y Wonder Full?

Muse Wonder se encuentra disponible desde hoy 12 de octubre a través de Meta Model API y Muse Code. Muse Wonder Full está también disponible para los suscriptores de Muse Code.

Meta también dio a conocer que los modelos también llegarán próximamente a distintas funciones de Muse, aunque no dio a conocer una fecha específica.