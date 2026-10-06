Alan Jesús Ocampo quiere hacer realidad su sueño en Dakar 2026

El boxeador, Alan Jésus Ocampo, es uno de los cuatro seleccionados aztecas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Alan Jesús Ocampo busca hacer historia | Claro Sports



Uno de los peleadores mexicanos que consiguió la medalla de bronce en el Torneo Internacional de Boxeo (BOXAM), celebrado en Alicante, España, fue el capitalino Alan Jesús Ocampo Cano, quien el pasado viernes festejó su cumpleaños número 17.

Alan es uno de los cuatro seleccionados aztecas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, dentro de la categoría de hasta 50 kilogramos. Fue el último en recibir la invitación, cuando todo parecía estar definido tras la Futures Cup de Bangkok, donde no pudo subir al podio a pesar de haber tenido un buen desempeño.

“La buena noticia me la dieron en un torneo, en el Nacional de este año. Fue algo padre, pero a la vez feo, porque en el Nacional me fue mal. Venía regresando de Tailandia, del clasificatorio donde no pude subir al podio y, la verdad, ya no tenía ganas de pelear. Perdí en ese torneo, en el Nacional. Justo cuando bajé del ring, estaba desanimado y quería dejar el boxeo. En ese momento me habló el presidente de la Federación y me dijo que se había abierto una nueva plaza para los Juegos Olímpicos y que era en mi peso. Entonces, me puse muy feliz, lloré y estuve muy contento de haber clasificado. Mi mentalidad cambió completamente porque siempre quería ir a unos Juegos Olímpicos y ahora que se cumple, estoy muy motivado”, detalló Alan Jesús para Claro Sports al recordar todo lo que tuvo que pasar para conseguir su boleto a Dakar 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Víctor Rocha quiere oro para Mexicali en el boxeo de Dakar 2026

De baja estatura, pero con un corazón gigante, Alan Ocampo está cerca de concretar su sueño de representar a México en una justa olímpica, en un deporte que él mismo eligió desde la infancia.

“Desde pequeño siempre me gustaron los deportes de contacto. Antes jugaba fútbol, pero no era algo que me agradara tanto. Le dije a mi papá que me llevara a fútbol americano o a boxeo. Cerca de mi casa había un gimnasio, me llevó al box, me gustó y ahí me quedé”.

Admirador del astro ucraniano Vasyl Lomachenko, con gustos musicales que van del reguetón a la banda y los tacos como su comida favorita, Alan se describió como un boxeador estilista, una faceta que buscará mostrar en la capital de Senegal durante la justa juvenil.

“Soy un boxeador muy estilista, que piensa mucho arriba del ring y al que casi no le gusta que lo toquen. Pero sí, a la vez me caliento, obviamente, y quiero ir sobre él; sin embargo, me gusta más el contragolpe y estarme moviendo”.

Con Alan Jesús Ocampo, son cuatro los seleccionados mexicanos de boxeo que estarán en Dakar 2026, junto con Atena Juárez, Víctor Rocha y Jorge Luis Nieblas.