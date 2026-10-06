México llevará 62 atletas a Dakar 2026 con la mira en igualar las 17 medallas de Buenos Aires 2018

La delegación incluye campeones y medallistas mundiales en taekwondo, gimnasia, lucha de playa y boxeo rumbo a Senegal

Guillermo Cortés llega con aspiraciones de oro | FMTDK y @COM_Mexico

México llevará a una delegación conformada por 62 deportistas a los Juegos Olímpicos de la juventud de Dakar, en donde las expectativas son en tener por lo menos la misma cantidad de preseas de Buenos Aires 2018 que fue de 17 preseas porque se llevará a medallistas mundiales en taekwondo, boxeo, lucha de playa y gimnasia.

Algunas de las figuras que destacan en la delegación está el campeón mundial juvenil en -59 kg, Guillermo Cortés, además del gimnasta Lorenzo Zaragoza en la modalidad artística varonil, quien fue oro en la prueba de anillos y bronce en el all around de los Juegos Panamericanos Jr. de Asunción, en la lucha de playa destacan María José Paz y Karen Ríos, quien esta última logró bronce mundial de la modalidad en la edición disputada en Grecia en 2025, en los -45 kg.

También hay otros nombres como el del boxeador capitalino, Alan Ocampo, quien estará en la división de los 50 kg, además en el atletismo estará Kendra Silvery Duany, quien es especialista en lanzamiento de disco, bala y martillo.

Aunque la justa olímpica tendrá la participación de 25 deportes, México no tendrá representación en esgrima, breaking, ecuestre además de rugby y fútbol de sala,

El próximo 16 de octubre se concentrará todo el equipo en la capital mexicana para que en los días siguientes se realice el abanderamiento de la delegación y los primeros contingentes viajen a Senegal a partir del 26 de este mes.

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Una de las más pequeñas de la delegación será María José Cabrera en la prueba de street en el skateboarding que desde los Juegos Panamericanos Jr. de Asunción 2025 se volvió una revelación a sus 11 años.

Históricamente, los clavados que ahora no estarán en el programa juvenil son los que han aportado la mayor cantidad de preseas para México con siete y le sigue el taekwondo con seis metales.

México lleva hasta el momento un acumulado de 36 medallas, aunque siete fueron en pruebas mixtas con otras naciones en las tres ediciones de este certamen juvenil.

La justa olímpica juvenil arrancará el 31 de octubre con la ceremonia de inauguración en el estadio Diamniadio y con ella los sueños de los más de dos mil 700 deportistas que estarán en la cita.