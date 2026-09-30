Patricia Núñez apunta a Los Angeles 2028: “Ya alcancé esa madurez para decir que estoy lista”

Patricia Núñez liderará al equipo mexicano en el Mundial de Nanjing, donde buscará seguir avanzando rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Patricia Nuñez busca el sueño olímpico | IG patynunez_

La gimnasta mexicana Patricia Núñez liderará al equipo tricolor que competirá en el Campeonato Mundial de Nanjing, China, del 5 al 8 de noviembre, donde llegará con rutinas de mayor grado para superar los más de ocho metros de altura con sus acrobacias aéreas, como un legado que tiene de su padre y entrenador, José Luis Núñez, quien fue trapecista circense.

“Siento que estoy en mi mejor momento de mi carrera deportiva porque he alcanzado mis elementos que ya tenía, pero también una lesión en que no necesité cirugía. Ahora puedo hacer ese elemento que no podía hacer, es clave en mi rutina, no podía hacerlo con facilidad, ya compito con dos triples, antes solo hacía uno”, dijo en entrevista con Claro Sports.

La gimnasta de 27 años estará junto a Aixa de León, Saraí Borges, Donovan Guevara, Elías Carballo y Aldo Zúñiga para este Mundial, en el que será un gran filtro con los mejores exponentes de la disciplina, que buscarán su clasificación y estar en el máximo evento deportivo.

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Las habilidades de Paty están en sus genes, pues su padre, de origen cubano, José Luis Núñez, trabajó durante muchos años en el circo y eso lo ha llevado a guiarla desde pequeña para cumplir sus sueños, mientras se arriesga en el aire y sobre un trampolín que espera la lleve algún día a ser la mejor de su deporte.

“Mi papá nació en La Habana y allá trabajaba en el circo y se retiró como a los 33 años. Eso lo desarrolló en Cuba, en el área de trapecio, y conoció a mi mamá en Mérida, se casan, entonces ya el trampolín lo hizo acá en México e inició en el club que creó y que ahora prepara a muchos talentos”, explicó.

Patricia trabaja por temporadas en Frankfurt con el equipo olímpico alemán y eso se vio reflejado en el oro del trampolín sincronizado de los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, mientras que en individual fue bronce. Ahora está encaminada a ser la segunda mexicana que logra estar en una justa veraniega.

“Tardé varios años en pensar en una posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos, las notas que necesitas para poder estar entre los 30 mejores del mundo. Cuando ya estaba en la categoría de 17 a 21 años es cuando analicé hasta dónde podía llegar y hacerlo de manera consciente. Ahora he podido competir en la Bundesliga en la gimnasia con el equipo alemán con el que entreno”, relató.

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La mexicana tuvo un buen inicio de ciclo olímpico con los Juegos Centroamericanos por las notas que tuvo, además de competir junto a la olímpica Dafne Navarro en la modalidad sincronizada. Por ello, asevera que está en el mejor momento deportivo para cumplir su más grande meta.

“Sería una experiencia muy bonita porque es lo máximo por lo que un atleta aspira, los Juegos Centroamericanos es lo que inicia el ciclo olímpico. Ya alcancé esa madurez para decir: estoy lista, necesito esto, voy a entrenar esto y sé qué necesito para ir a unos Juegos Olímpicos”, aseguró la yucateca.

El inicio del clasificatorio para Los Angeles 2028 será el próximo año con el Mundial de Bulgaria, que dará ocho plazas individuales a los finalistas de ambas ramas.