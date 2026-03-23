Posibles alineaciones de Fortaleza vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-I
Publicado por Sebastian Vallejo
Los ‘Amix’ y el ‘Volcánico’, en Techo, cerrarán la jornada de este martes 24 de marzo.
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Fortaleza y Pasto cierran la jornada de este martes 24 de marzo. Los ‘Amix’, en casa, buscan recuperar la senda de la victoria, mientras que el Pasto, de Jonathan Risueño, espera consolidarse y dar otro golpe de opinión que le dé tranquilidad en la tabla de posiciones.
La escuadra capitalina viene de perder a manos del Deportes Tolima, siendo muy dominado por un ‘Pijao’ eficaz que no sufrió más de la cuenta. Del otro lado, los ‘Volcánicos’ superaron a Boyacá Chicó para cumplir con la responsabilidad y seguir abrazados en la lucha por los primeros lugares.
Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Jonathan Marulanda, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Miguel Pernía; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Sebastián Navarro, Andrés Arroyo, Santiago Cuero y Sebastián Herrera. DT: Sebastián Oliveros.
Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Yéiler Góez, Enrique Serje; Diego Chávez, Matías Pisano, Andrey Estupiñán y Santiago Córdoba. DT: Jonathan Risueño.
¿Cómo y dónde ver a Fortaleza vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este duelo, válido por la fecha 13 en el Estadio de Techo, tendrá su pitazo inicial este martes 24 de marzo a partir de las 8:00 de la noche. El compromiso se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.
Últimos partidos de Fortaleza
- 19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.
- 15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.
- 04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.
- 01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (reprogramado).
- 21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.
Últimos partidos del Deportivo Pasto
- 18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.
- 13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto | Fecha 11.
- 09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.
- 01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta | Fecha 9.
- 20.02.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 8.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Árbitro central: Carlos Betancur (Valle).
- Asistente 1: William Crawford (Córdoba).
- Asistente 2: Fernando Castellanos (Valle).
- Cuarto árbitro: Camilo Portela (Bogotá).
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).
- AVAR: Mary Blanco (Boyacá).