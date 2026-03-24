¿Fin de la racha? México busca aprovechar la baja de Cristiano para lograr su primera victoria ante Portugal

En las cinco ocasiones en las que se han enfrentado, el mejor resultado para el Tricolor fue un empate sin goles en 1969, ¿podrán ganar en el Estadio Azteca?

La espera llegó a su fin, México se enfrenta a Portugal este sábado 28 de marzo en la reinauguración del mítico Estadio Azteca, en uno de los partidos más atractivos del Tricolor en sus últimas pruebas rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Esta será la quinta ocasión que ambas naciones se enfrenten en su historia, donde la selección mexicana mantiene una deuda pendiente con la afición, entre amistosos y torneos oficiales, el Tricolor no ha logrado imponerse, en una serie que ha dejado actuaciones competitivas, pero sin recompensa en el marcador.

Aunque la ausencia de Cristiano Ronaldo podría restar reflectores al encuentro, la realidad es que Portugal mantiene un nivel competitivo alto. El equipo dirigido por Roberto Martínez cuenta con una base sólida y un plantel lleno de figuras que militan en clubes de élite en Europa, lo que garantiza un partido exigente para México. La selección lusa combina orden defensivo, control en el mediocampo y variantes ofensivas capaces de marcar diferencia en cualquier momento.

Jugadores como Bruno Fernandes, Vitinha y João Félix lideran un equipo que no depende de una sola figura. A ellos se suman elementos desequilibrantes como Rafael Leão y Nuno Mendes, además de la seguridad en portería de Diogo Costa. Sin Cristiano, Portugal no pierde calidad; al contrario, muestra un colectivo con múltiples recursos, lo que convierte este amistoso en una prueba de alto nivel para el Tricolor en su camino rumbo al Mundial 2026.

Con tres triunfos para los lusos y dos empates, el dominio europeo es claro en el historial. A pesar de ello, México ha estado cerca en más de una ocasión, especialmente en duelos recientes, donde la diferencia se ha definido por detalles en momentos clave.

Amistoso 1969

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el 6 de abril de 1969 en Lisboa. El partido terminó 0-0 en el Estadio Nacional de Oeiras, en lo que fue parte de la IV Gira Europea del Tricolor. México mostró una defensa ordenada ante un rival que venía de destacar en el Mundial de 1966. Fue un duelo táctico, donde el equipo mexicano resistió con disciplina y dejó buenas sensaciones en su primer contacto con Portugal.

Mundial 2006

El primer duelo oficial llegó en el Mundial de Alemania 2006, cuando se enfrentaron en la tercera jornada de la fase de grupos del sector D. En Gelsenkirchen, Portugal se impuso 2-1, sin Cristiano Ronaldo, quien descanso este duelo tras disputar los dos primeros. En este partido, México reaccionó tras ir abajo en el marcador con un gol de Francisco Fonseca, pero no logró evitar la derrota. A pesar del resultado, el Tricolor avanzó como segundo de grupo a la siguiente ronda. Ese partido marcó el inicio de una tendencia en la que México compite, pero no logra imponerse.

Amistoso 2014

Previo al Mundial de Brasil, México enfrentó a Portugal en un partido de preparación que terminó con derrota 1-0. El encuentro se definió en el tiempo agregado con un gol de Bruno Alves al minuto 93. Cristiano Ronaldo no participó en ese duelo, debido a que también se recuperaba de una lesión, pero Portugal mostró contundencia en el momento clave. México generó opciones, incluida una llegada de Andrés Guardado, pero no logró concretar.

Confederaciones 2017

En la Copa Confederaciones de Rusia 2017 se vivieron los enfrentamientos más intensos entre ambas selecciones. En el debut, México y Portugal empataron 2-2 en un partido de alta exigencia. Con Cristiano Ronaldo en el campo, el equipo europeo se adelantó, pero México respondió con goles de Javier Hernández y Héctor Moreno. Fue uno de los partidos más competitivos entre ambos.

En el partido por el tercer lugar, México estuvo cerca de romper la racha. Tomó ventaja con un autogol de Portugal, pero Pepe empató en el tiempo agregado y llevó el partido a tiempos extra. Ahí, Adrien Silva marcó de penal y selló el triunfo portugués 2-1. Fue el duelo donde el Tricolor estuvo más cerca de conseguir su primera victoria, pero nuevamente se quedó sin premio.

Portugal 2-1 México | Copa Confederaciones 2017

Portugal 2-2 México | Copa Confederaciones 2017

México 0-1 Portugal | Amistoso 2014

Portugal 2-1 México | Mundial 2026

Portugal 0-0 México | Amistoso 1969

México presume una victoria ante Portugal

En categorías menores, la historia es distinta. La selección mexicana ha logrado competir e incluso vencer a Portugal, como ocurrió en el Mundial sub 20 de 2007 con un triunfo 2-1. También se registran empates y derrotas en torneos como Esperanzas de Toulon y una reciente goleada en el Mundial sub 17.

México 0-5 Portugal | Mundial sub 17 Qatar 2025

México 2-1 Portugal | Mundial sub 20 2007

México 3-3 Portugal | Torneo Esperanzas de Toulon de 2013

Portugal 1-0 México | Torneo Esperanzas de Toulon de 2005

Te puede interesar: