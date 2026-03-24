Rating Colombia del 23 de marzo de 2026, según CNC: el Canal Caracol impone condiciones

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este lunes festivo 23 de marzo.

Estas fueron las producciones más vistas | Google Maps

A pesar del escándalo destapado en el Canal Caracol, su noticiero sigue marcando la tendencia para millones de colombianos. Sin duda, el espacio nocturno e informativo es el más preferido para enterarse de qué ocurre en el país y en el mundo, mientras que RCN no logró tocar el podio. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este festivo 23 de marzo.

Rating en Colombia del 23 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. | 13.17% Noticias Caracol de las 12:30 m. | 8.39% Antes de la Nieve (Especiales Caracol) | 6.69% La Casa de los Famosos | RCN TV | 6.23% El Rastro | Caracol TV | 4.39% Noticias RCN de las 7:00 p.m. | 3.94% El Paseo 6 (Pura Diversión) | Caracol TV | 3.81% Contracara (Acción Pura) | Caracol TV | 3.61% Retrato Hablado | RCN TV | 3.31% Noticias RCN de las 12:30 m. | 2.80%

Parrilla futbolera de este martes, 24 de marzo del 2026:

Los partidos a seguir este martes:

3:00 p.m. | Arsenal vs Chelsea | Champions League Femenina (cuartos de final).

3:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Cúcuta | Liga BetPlay.

6:00 p.m. | Junior vs Bucaramanga | Liga BetPlay.

8:00 p.m. | Fortaleza vs Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, las métricas de rating se miden en porcentajes. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) recopila los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Vale resaltar que, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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